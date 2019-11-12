台灣的星際外交 為星星命名票選倒數計時

2019-11-12 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



來幫星星選名字！今年適逢國際天文聯合會 ( IAU)慶祝成立100週年，讓全世界會員國參與系外行星命名、票選，其中，台灣被指定可以為系外行星HD100655b及它所圍繞的恆星HD100655命名，在清大天文所教授江瑛貴力推下，全台民眾都能參與這次超過1百餘國的命名活動，而距離全國票選活動截止已倒數計時，投票時間將於今晚12時截止。

經過近1個月的徵稿，主辦單位收到超過120個命名投稿，並從中選出符合IAU標準的5組「系外行星 & 恆星」提案，並開放給大家票選，系外行星與恆星命名包含有「台灣杉 & 玉山」為東亞最高的樹種與台灣最高的山；「七星山 & 福爾摩沙」為台北市第一高峰與台灣古名稱；「水沙連 & 麗」為日月潭所在地的邵語單字與福爾摩沙的意譯；「龜山 & 蓬萊」為台灣外海的小島與傳說中的海上仙島；「媽祖 & 羲和」為海上守護神與太陽女神。

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江瑛貴指出，7命名活動是針對「系外行星及恆星」命名，也就是替太陽系以外、類似「太陽、地球」這樣關係的組合命名，讓人類了解在宇宙中的位置，及人類所居住的地球相類似的系外行星的關係和連結。