台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



台灣地鐵之父、前台鐵局長董萍於10月21日辭世，享年96歲，由於遺願希望從簡，未辦告別式。觀光局長、台鐵前局長周永暉今天深夜在臉書發千字文哀悼，感謝董萍將13個交通死結的鐵路平交道予以消除，從此改變了台北，也改變了台灣。

周永暉說，董萍主導著台北市自華山起至萬華的工程，台北車站地下化工程也自1983年7月動工後，提前在1989年9月1日完工啟用，後續再接著往東延伸的松山專案及西延的萬華板橋專案。後將台北車站最下層的捷運空間在鐵路線形限制下先行施作，這是鐵路地下工程的重要關鍵，將13個交通死結的鐵路平交道予以消除，從此改變了台北，也改變了台灣。

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周永暉說，交通部復於1990年成立高速鐵路工程籌備處專責高鐵規劃及興工，董萍以地鐵處長兼任此一新任處長，一人身兼兩職。日後所見國家整體鐵路發展下的高鐵建設方針，以及先進鐵道技術引進，都有著董萍身影。

周永暉說，退休後的董萍，擔任義務職的中國工程師學會工程倫理委員會主委，並以推動國家經濟建設發展及社會福祉培訓制度為職志。

周永暉說，在董萍領導建設基礎下，徹底改變台北市容及社會經濟，且二十年如一日，傳承技術經驗及培養後進人才之志業，深深影響所有工程師。

他說，記得2013年為鐵工局30週年慶紀念出版「看見．台灣希望的光」專書，記載從交通部台北市區地下鐵路工程處到鐵路改建工程局的歷程，編輯同仁專訪這位創局局長時，卻將所有功勞歸於部屬，並直指鐵路地下化工程的重要推手是孫運璿及連戰，是長官的重大貢獻，完完全全不計個人得失，令他感到敬佩。