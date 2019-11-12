「安麗2.0」時代來臨！安利亞洲區總裁：給年輕人敢夢想的勇氣

被譽為直銷產業領頭羊的「安麗Amway」60歲了。剛落幕的安麗台灣年會吸引超過7000人齊聚一堂，究竟他們被何種魅力吸引？安利亞洲區總裁顏志榮笑著說，「讓擁有相同價值觀的年輕人相聚」是品牌成功關鍵。

安利亞洲區總裁顏志榮指出，「5G、AI」是啟動科技數位時代關鍵。 圖／安麗 提供 分享 facebook

對於品牌年輕化，身為資深安麗人的顏志榮這樣說，初入社會做著工程師工作的他，雖然薪資穩定卻常感到孤獨，直到接觸安麗被「助人自助」精神吸引，遇到相同理念的夥伴們，才找到了家的歸屬感；從此一腳踏進這道藍色大門，26年來陪伴安麗大家庭走過無數時光，幫助直銷商找到成功路上的勇氣。顏志榮認為，年輕化並非年齡年輕，指的是心態、態度的年輕，透過有活力的生活型態感染年輕人，唯有敢夢想才有實踐的可能。

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隨著數位時代來臨，企業如何在時代洪流中走出自己的路，將是成功的決勝點。顏志榮分析，「5G網路、AI人工智慧」的興起，為科技數位化敲響鐘聲。從傳統直銷起家的安麗不斷進化，近期推出的「安麗2.0」計畫，透過5G超快網速搭配AR虛擬實境技術，立刻將顧客帶往美國生產紐崔萊原料有機農場參觀，落實科技無國界限制，而AI人工智慧則藉由大數據分析，找出顧客實際需求及喜好推薦商品，提升準確度。

近年中國安利網路銷售成績亮眼，2012年線上交易佔比約20%，直至今日約90%，顯見數位化潮流勢在必行。憑藉中國市場成功經驗，顏志榮積極推動亞洲各區域數位轉型，他也坦言，「人的因素是最大挑戰」，在大規模市場將更加明顯。未來，安麗將朝向社群電商方向發展，將5G、AI、社群電商及企業整合，並預告「安麗2.0」時代即將來臨。