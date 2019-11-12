IP 跨域創新合作新焦點！台灣人氣角色創造無限新商機
2017年起，台灣文創圈開始刮起角色貼圖風潮，僅僅兩年已經誕生多位超高人氣的台灣原創角色，其中貓貓蟲咖波、ㄇㄚˊ幾、好想兔..等角色，每當發布LINE最新貼圖，往往會湧入百萬粉絲下載量。
在11月登場的跨域新視界交流論壇上，Fandora Shop 共同創辦人陳勁宇表示：『雖然目前台灣原創角色已經擁有驚人的粉絲數量以及高濃度的粉絲凝聚力，但相較於海外知名角色（Hello Kitty、蛋黃哥、哆啦A夢、迪士尼）擁有完整的授權商品開發模式，能夠源源不絕的推出各種周邊，還有多元銷售通路鋪貨，讓粉絲容易在網路與實體通路上體驗商品的魅力，台灣IP產業仍有很大的進步空間。』
近年來，經濟部中小企業處積極推動，媒合不同領域的資源與企業專長，促成業者跨域合作，透過IP價創數位整合服務平台生態系協助推動台灣原創角色市場發展，聯手一直以來為了相同理念而努力的全台線上角色商城 Fandora Shop，共同推動台灣 IP 經濟發展，協助整合台灣優質廠商、場域通路資源和 IP 品牌合作 ，推出創新周邊和體驗服務。
台灣原創角色商品三天熱銷百萬 快閃巡迴活動爆紅
今年四月至七月期間，Fandora Shop 首度跨入實體，完成在文博會，環球購物中心及誠品百貨快閃巡迴，打造粉絲朝聖教堂的里程碑，提供兼具體驗與商售的多元通路。
首賣商品在開展短短數天內，幾乎就被排隊粉絲搶購一空，最快不到三天就達成破百萬銷售佳績，超越許多海外角色專賣店的全月銷售與人潮！也因此收到許多百貨和場域方邀約舉辦快閃店活動。
規模再升級！打造台灣原創角色新通路
看好實體發展潛力，今年10月份 Fandora Shop 攜手多位台灣超高人氣角色，於台北車站誠品地下街推出『Fandora Wonder World 角色奇幻世界主題聯展』，打造首間台灣原創角色實體通路，開幕首月即突破兩百萬營收，目前已累積超過3000名粉絲到店朝聖！
本次特別融合新科技體驗，結合最新AR攝像技術，透過動態照相框取景，就可以把喜歡的角色保留在手機隨時跟它合照，未來也計畫將導入更多體驗服務，開創全新體驗零售通路，為台灣原創角色產業發展注入新的活水。
活動資訊：
Fandora Wonder World 角色奇幻世界主題聯展 x Fandora 誠品站前店
聯展地點：誠品站前店 近藝文西廣場
商店地點：誠品站前店 誠品風格文具館正對面
聯展展期：2019/10/5~2019/11/14
營業時間：週一至週日 10:00~22:30
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