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交通部調查：5成6汽車駕駛支持用純電動車

2019-11-12 13:03聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

機車、汽車移動汙染源是造成空氣汙染重要因素之一。交通部發布最新「自用小客車使用狀況調查報告」，今年也詢問駕駛人是否贊成或支持改用純電動車，調查結果有五成六的小客車駕駛人贊成推廣純電動車，值得相關單位研擬政策及配套措施，結合空汙防制計畫，加速推動純電動車輛。

自用小客車使用狀況調查報告每兩年辦理一次，藉以了解自用小客車車輛持有、使用、 通勤（學）及支出概況。本次調查共抽出樣本2萬5000輛自用小客車， 於今年3至6月採郵寄問卷並提供線上答填方式辦理，回收有效樣本1萬431輛，回收率41.7%。

在電動車方面，該份調查結果顯示，有56.4%自用小客車駕駛人贊成推廣純電動車輛取代燃油車輛，不贊成比率為23%，另不知道、無意見者占 20.6%。

調查近一步顯示，30歲以上駕駛人改用意願均高於五成，各年齡層中又以「40~未滿50歲」駕駛人意願達到57.5%最高。

另駕駛人願意購置的最優先考量因素為「健全的充電設施」（89.0%），其次為「政府提供購車補助」 （78.3%），統計調查報告指出，這顯示自用小客車駕駛人贊成推廣純電動車輛且不排斥換購或汰換使用，值得相關單位研擬政策及配套措施，結合空汙防制計畫，加速推動純電動車輛。

其他調查方面，8成5駕駛人兼用其他交通工具，並以兼用「機車」占七成八最多，近四成四自用小客車最主要用途為「通勤（學）」，於居家、工作或上學場所附近尋找停車位時間平均少於10分鐘。

交通部發布最新「自用小客車使用狀況調查報告」。圖／交通部提供
交通部發布最新「自用小客車使用狀況調查報告」。圖／交通部提供
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空氣汙染

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