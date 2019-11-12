交通部調查：5成6汽車駕駛支持用純電動車

2019-11-12 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



機車、汽車移動汙染源是造成空氣汙染重要因素之一。交通部發布最新「自用小客車使用狀況調查報告」，今年也詢問駕駛人是否贊成或支持改用純電動車，調查結果有五成六的小客車駕駛人贊成推廣純電動車，值得相關單位研擬政策及配套措施，結合空汙防制計畫，加速推動純電動車輛。

自用小客車使用狀況調查報告每兩年辦理一次，藉以了解自用小客車車輛持有、使用、 通勤（學）及支出概況。本次調查共抽出樣本2萬5000輛自用小客車， 於今年3至6月採郵寄問卷並提供線上答填方式辦理，回收有效樣本1萬431輛，回收率41.7%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在電動車方面，該份調查結果顯示，有56.4%自用小客車駕駛人贊成推廣純電動車輛取代燃油車輛，不贊成比率為23%，另不知道、無意見者占 20.6%。

調查近一步顯示，30歲以上駕駛人改用意願均高於五成，各年齡層中又以「40~未滿50歲」駕駛人意願達到57.5%最高。

另駕駛人願意購置的最優先考量因素為「健全的充電設施」（89.0%），其次為「政府提供購車補助」 （78.3%），統計調查報告指出，這顯示自用小客車駕駛人贊成推廣純電動車輛且不排斥換購或汰換使用，值得相關單位研擬政策及配套措施，結合空汙防制計畫，加速推動純電動車輛。