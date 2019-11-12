為癌末患者圓夢見證女兒婚禮 他獲優良醫師表揚

2019-11-12 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



今天11月12日是醫師節，台北市立聯合醫院舉辦108年度優良醫師暨優良教師頒獎表揚大會，由台北市長柯文哲頒獎給29名優良醫師、25名優良教師等人；其中仁愛院區一般內科醫師盧彥廷因為癌末病人圓夢，讓病人在生命最後時刻見證女兒結婚等表現而獲表揚。

熟齡的莊先生是淋巴癌第四期患者，去年住進仁愛院區後，病痛已遍及全身卻仍堅持不論插管或電極急救等都要活下去，讓擔任總醫師的盧彥廷感到奇怪，盧在多次與莊懇談下才發現，個性木訥的莊，因為女兒交了男友準備於今年3月結婚，想見證女兒婚禮才不顧身體病痛想活下去，另一個心願則是想再跟朋友泡茶敘舊。

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盧彥廷說，急救是醫療人員的本分，能評估自身狀況決定是否繼續接受急救的則是病人與家屬；當時莊先生身體因先前其他手術已併發肺炎，能不能撐到過年都不好說，因此醫師們只能硬著頭皮，用平常聊天的方式告知莊實情，原本不願在家人面前示弱的莊，也道出心願；他則建議莊的女兒在醫院內舉辦婚禮來達成莊的心願。

盧彥廷表示，莊先生在去年12月22日晚間一度出現呼吸衰竭，醫院也趕緊通知莊的女兒與家人舉辦婚禮；剛好值班的他則協調同房病人移動到隔壁病房，讓莊先生與家屬親友能有較寧靜私人的空間，最後順利在隔天早上舉辦婚禮；數日後，莊先生在家人陪伴下永遠走出病痛。