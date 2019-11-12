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為癌末患者圓夢見證女兒婚禮 他獲優良醫師表揚

2019-11-12 13:02聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

今天11月12日是醫師節，台北市立聯合醫院舉辦108年度優良醫師暨優良教師頒獎表揚大會，由台北市長柯文哲頒獎給29名優良醫師、25名優良教師等人；其中仁愛院區一般內科醫師盧彥廷因為癌末病人圓夢，讓病人在生命最後時刻見證女兒結婚等表現而獲表揚。

熟齡的莊先生是淋巴癌第四期患者，去年住進仁愛院區後，病痛已遍及全身卻仍堅持不論插管或電極急救等都要活下去，讓擔任總醫師的盧彥廷感到奇怪，盧在多次與莊懇談下才發現，個性木訥的莊，因為女兒交了男友準備於今年3月結婚，想見證女兒婚禮才不顧身體病痛想活下去，另一個心願則是想再跟朋友泡茶敘舊。

盧彥廷說，急救是醫療人員的本分，能評估自身狀況決定是否繼續接受急救的則是病人與家屬；當時莊先生身體因先前其他手術已併發肺炎，能不能撐到過年都不好說，因此醫師們只能硬著頭皮，用平常聊天的方式告知莊實情，原本不願在家人面前示弱的莊，也道出心願；他則建議莊的女兒在醫院內舉辦婚禮來達成莊的心願。

盧彥廷表示，莊先生在去年12月22日晚間一度出現呼吸衰竭，醫院也趕緊通知莊的女兒與家人舉辦婚禮；剛好值班的他則協調同房病人移動到隔壁病房，讓莊先生與家屬親友能有較寧靜私人的空間，最後順利在隔天早上舉辦婚禮；數日後，莊先生在家人陪伴下永遠走出病痛。

盧彥廷說，去年協調莊先生病房時，房病人的家屬得知原因以同理心表達願意配合，也讓他感受到人心溫暖；他認為學醫往往是理工腦，自己也是在多次實務經驗中學習除了看病人症狀也要學會看病人、家屬的情緒、情感；這也是聯醫目前推動安寧照顧與社區化不可或缺的能力。

今天11月12日是醫師節，台北市立聯合醫院舉辦優良醫師暨優良教師頒獎表揚大會，由...
今天11月12日是醫師節，台北市立聯合醫院舉辦優良醫師暨優良教師頒獎表揚大會，由台北市長柯文哲頒獎；其中仁愛院區一般內科醫師盧彥廷因為癌末病人圓夢等表現而獲表揚。記者翁浩然／攝影
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