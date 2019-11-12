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吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02聯合新聞網 綜合報導

水餃是懶人宵夜首選。記者吳淑君／攝影
水餃是懶人宵夜首選。記者吳淑君／攝影
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水餃是常見的家常菜，許多人還會在家冰有冷凍水餃，可說是懶人宵夜首選。多數人吃水餃都是搭配醬油、辣椒，不過有網友認為，與水餃最搭的是「麻油」，比較講究的還可加入白醋，能讓味道更有層次感，若再加點蒜末還能殺菌、降低油膩感。其他網友則一面倒認為，「醬油加白醋」跟水餃最搭。

有網友在PTT發文「大家吃餃子會沾什麼配來吃？」他表示，一般人都是沾醬油，比較講究的就加白醋，也有人是沾番茄醬，不過他認爲，吃餃子最搭的還是「麻油」，不管是水餃或煎餃，加麻油都能提升風味，變得有多種層次感，另外再加點蒜末，除了能殺菌外，還可降低油膩感。

其他網友也分享自己最愛的組合，如「芥末」、「香菜將」、「醬油+Tabasco」、「白醋加醬油、香油與少量沙茶醬」、「烏醋加辣椒」、「砂糖」、「蔥薑蒜」，也有人認為，水餃本身就很好吃，不需要另外加醬，喜歡品嚐最原本的風味。

依網友分享的組合看來，不難發現許多人都喜歡添加「白醋」，有人說「白醋加一點點香油，朋友山東家族都是這樣吃，試過一次就愛上了」，還有人表示，「白醋加醬油，加一點香油超對味」。

PTT小吃

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