吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02 聯合新聞網 綜合報導



水餃是懶人宵夜首選。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

水餃是常見的家常菜，許多人還會在家冰有冷凍水餃，可說是懶人宵夜首選。多數人吃水餃都是搭配醬油、辣椒，不過有網友認為，與水餃最搭的是「麻油」，比較講究的還可加入白醋，能讓味道更有層次感，若再加點蒜末還能殺菌、降低油膩感。其他網友則一面倒認為，「醬油加白醋」跟水餃最搭。

有網友在PTT發文「大家吃餃子會沾什麼配來吃？」他表示，一般人都是沾醬油，比較講究的就加白醋，也有人是沾番茄醬，不過他認爲，吃餃子最搭的還是「麻油」，不管是水餃或煎餃，加麻油都能提升風味，變得有多種層次感，另外再加點蒜末，除了能殺菌外，還可降低油膩感。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其他網友也分享自己最愛的組合，如「芥末」、「香菜將」、「醬油+Tabasco」、「白醋加醬油、香油與少量沙茶醬」、「烏醋加辣椒」、「砂糖」、「蔥薑蒜」，也有人認為，水餃本身就很好吃，不需要另外加醬，喜歡品嚐最原本的風味。

依網友分享的組合看來，不難發現許多人都喜歡添加「白醋」，有人說「白醋加一點點香油，朋友山東家族都是這樣吃，試過一次就愛上了」，還有人表示，「白醋加醬油，加一點香油超對味」。