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不論手術大小麻醉都有風險 降低風險四重點看這

2019-11-12 12:44聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

大到開刀，小到拔牙都可能需要進行麻醉，但麻醉除了讓病人「睡著」或是「不通」之外，其實存在許多致命風險。藥害救濟基金會訪談高雄長庚醫院麻醉科醫師張國安，整理出降低麻醉風險四項重點，教導民眾在手術前需詳述病史、飲食、生活習慣，病和麻醉醫師詳細溝通，以降低麻醉風險。

一、了解麻醉皆有風險

麻醉可以讓手術順利進行，並減輕病人的不適和恐懼。麻醉方式有許多種，醫師會依手術方式、手術時間長短和患者身體狀況來

評估選擇。較大型的手術，通常使用全身麻醉，用藥物抑制中樞神經系統的反應和肌肉反射，讓病人不痛、不知、不動；時間短、範圍小的手術，可採用「舒眠麻醉」讓患者睡著，再視需要於手術部位施以局部麻醉。另外，也有像牙科讓病人仍保持清醒的麻醉，利用區域性神經阻斷，達到局部麻醉止痛效果。但藥害救濟基金會提醒，不論手術大小，麻醉都有一定的風險。

二、認識你的麻醉醫師

麻醉醫師在手術中嚴密監控病人的呼吸、心跳等生命指數，確保病人能在術後安全、舒服地醒來。因此，病人在選擇醫療機構或決定手術前，也需要了解手術過程中是否有麻醉醫師的參與，讓麻醉本身的風險降到最低。

讓手術醫師和病人都更安心。

三、詳述病史、飲食、生活習慣

由於麻醉常見的風險是過敏性休克和惡性高熱，和個人體質、過去病史、生活習慣等有關。以麻醉的嚴重不良反應「惡性高熱」為例，病人體溫會在麻醉中急速飆高，引起橫紋肌溶解、急性腎衰竭等，甚至可能致命，因此病人在進行手術前應詳述是否有心血管疾病、懷孕、藥物過敏以及過去手術是否有麻醉過敏史。詳細告知可讓麻醉醫師事前調整藥物並且做好準備。

四、八大醫美手術 要有專門麻醉醫師

近幾年醫美整型手術發生麻醉事故糾紛時有所聞，藥害基金會也提醒目前衛福部已規定八種整型手術，包括削骨、中臉部或臉頸部拉皮、鼻整形、單次抽脂量達1500毫升或總吸量達5000毫升、腹部整形、全身拉皮、義乳植入之乳房整形等手術，必須要由麻醉專科醫師來執行麻醉。因此在選擇醫療院所之前，也因了解是否該院所是否符合規定，不能輕忽醫美手術的麻醉風險。

藥害救濟基金會提醒，不論手術大小，麻醉皆有風險。本報資料照片
藥害救濟基金會提醒，不論手術大小，麻醉皆有風險。本報資料照片
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