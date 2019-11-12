晚期轉移性乳癌患者有福了 3種新藥健保開放給付
賀爾蒙受體陽性轉移性乳癌患者有福了，3種第一線新藥健保局日前終於開放給付，近年有些民眾因為自費負擔不起放棄治療，給付將造福這些弱勢族群，預料接受新藥治療的患者將明顯增加。
這種主成份CDK4/6抑制劑的新藥，自2015年陸續上市，各大醫院即用於搭配荷爾蒙治療，可有效延緩病情惡化、延長患者生命；但因為藥價昂貴，每月自費要10多萬元，有些患者或家屬負擔沉重無法採用。
奇美醫學中心今天在院內宣導會介紹這3種治療轉移性乳癌新藥，不過記者查訪奇美自106年至今，只有20人自費新藥，目前全球僅輝瑞、禮萊、若華3家藥廠生產供應。
奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師康乃文舉案例說明，一50多歲陳姓患者2012年診斷為乳癌，接受改良型根除性乳房切除術(modified radical mastectomy，簡稱MRM)，後續接受輔助性化學治療和賀爾蒙治療，但無持續回診追蹤。
今年2月時因咳嗽、呼吸喘、骨頭疼痛至奇美醫學中心血液腫瘤科門診就醫，檢查後發現乳癌復發且癌細胞已轉移至骨頭和肺部，肺部切片呈現轉移性乳癌，因賀爾蒙受體陽性，人類表皮生長因子受體第二型陰性，於是接受醫師建議使用賀爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑，目前持續追蹤已超過半年病情穩定。
康乃文指出，沒有搭配新藥治療，有些患者可能短短幾個月就撐不下去，加上CDK4/6抑制劑，可延長無疾病惡化存活期，從14.5個月延長至24.8個月，增加10個月腫瘤控制時間，病人後續接受化學治療時間延緩至兩年以後。
另針對停經前的病人也有臨床試驗，結果顯示第一線給予賀爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑比上單獨使用賀爾蒙治療可延長整體存活期。
奇美表示，乳癌在台灣女性癌症發生率一直蟬聯第一位，國健署公布資料，乳癌發生率約為每十萬人口有70人，相當於每天約31位婦女診斷罹患乳癌。所幸乳癌的治療持續進步，給予乳癌病人更多治療的機會。
乳癌除依臨床分期，還依基因表現區分為管狀A型、管狀B型、人類表皮生長因子受體2過度表現型和基底細胞型，針對不同的乳癌類型會有不同的治療，基底細胞型(basal-like)預後最差。
而對於賀爾蒙受體陽性且HER-2陰性的晚期乳癌病人，標準治療為賀爾蒙治療，例如：泰莫西芬(Tamoxifen)或芳香環酶抑制劑(aromatase inhibitor)，然而這些病人接受賀爾蒙治療一段時間後腫瘤會再度惡化。近二三年來多個大型臨床試驗結果顯示針對這群病人，第一線給予賀爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑可延緩乳癌惡化的時間。
目前這三種CDK4/6抑制劑都通過美國食品藥物管理局(FDA)核准，由於CDK4/6抑制劑作用在細胞週期，抑制細胞分裂成長，會發生類似化學治療的副作用，例如：嗜中性白血球低下、感染、疲勞、貧血、血小板低下、腹瀉等，因此CDK4/6抑制劑在使用時仍須小心，須定期回診抽血檢查。
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