50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



50歲屏東陳姓開業醫師凌晨在家突然感到強烈胸悶、心絞痛，他警覺不對勁，自行趕往醫院急診就醫，作完心電圖檢查後，當場昏倒失去心跳，經急診醫護搶下，才恢復心跳撿回一命，在加護病房第三天轉回普通病房，目前已康復出院。醫師表示，近來早晚溫差大，立冬前5日，幾乎天天都要急救一位心肌梗塞民眾，其中最年輕的是僅47歲女性。

高雄市阮綜合醫院心臟內科主治醫師蔡坤炎說，最近到院的心肌梗塞病患，主要是50、60歲的男性，平時沒有慢性疾病，身體狀況也沒特別問題，研判是最近日夜溫差多達10度，人體步入中年後，啟動自我防護機制較差，所幸他們對身體狀況警覺度高

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像前述的陳醫師，在昏迷前20分鐘到院就醫，才挽回寶貴生命。

從鬼門關前走一遭的陳醫師熱衷運動，22公里的半馬參加過好幾次，經常贊助、指導學生社團，也參與地方衛教講座，熱心公益。他說，自己沒有慢性病，也注重身體檢查，病發前只有膽固醇稍微偏高，仍控制在正常範圍；但發生心肌梗塞的前一天，他和就讀小四的兒子打羽球，原本每次都贏，那天竟被兒子打敗，當下感到「難以形容的怪」，凌晨人就不舒服掛急診了。

能幸運撿回一條命，陳醫師除了謝天謝地、謝醫院醫護，他說更要「謝自己」，因為警覺立刻就醫，不僅能活命、也讓器官可能遭遇的損傷降到最低。

蔡坤炎呼籲民眾，最近白天豔陽高照，但早晚溫差大，民眾要避免突然用力或過激的運動，運動前更須做好暖身，飯後或服藥一小時內暫時不要運動，運動後一小時內也先別洗澡，避免在太熱或太冷的環境中活動，一但有任何不舒服就要停止，千萬不要再勉強，應該觀察或立即就醫。

蔡坤炎表示，心肌梗塞名列國人十大死因第二，除了年齡、家族病史，膽固醇過高、高血壓、糖尿病，腎臟功能不良、代謝症候群，以及過重或肥胖、吸菸、濫用藥物、壓力、缺乏運動等，都是危險因子，會導致心臟冠狀動脈血管粥樣硬化，血管失去彈性、管壁內部變厚變硬，血管因此變窄阻塞，心臟一缺氧、缺血，就像土石流山崩一樣，引發擠壓般的心痛、胸悶、呼吸急促、噁心、盜汗，甚至背痛、上半身部位疼痛等症狀，「這就是心肌梗塞了，要盡快去掛急診，進一步檢查治療」。