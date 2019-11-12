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長期肩頸緊繃痠痛 小針刀療法有效解決

2019-11-12 12:32聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

一名68歲張姓病人長期肩頸緊繃僵硬，脖子肩膀疼痛反覆發作，曾做過復健治療、按摩、推拿卻仍未改善，經醫師診斷，張姓病人屬於反覆頑固性疼痛，適合使用小針刀療法，在患處筋結點上治療後，患者肩頸緊繃疼痛感減緩，肌肉也放鬆，目前已恢復正常生活。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師黃詩偉表示，小針刀療法是一種經皮微創軟組織鬆解術。小針刀是將中國傳統醫學的針灸「針」，和現代醫學的手術「刀」，結合為一體的的微型醫療器械，將針灸的針灸改為刀刃狀，既有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果。

小針刀作用在軟組織可以用來鬆解沾黏、降低關節內壓力、減低張力、增加關節活動角度，不僅創傷小，沒有疤痕，也沒有手術的風險。對於一般常見的肌腱炎、神經痛或療效不佳的長期痠痛、頑固性疼痛有特殊療效。

黃詩偉也提到另一名55歲男性，頸部肌肉因口腔癌放射線治療後，造成肌肉纖維化，產生頸部僵硬的副作用，甚至影響吞嚥和咀嚼，經過小針刀療程治療後，頸部活動度以及吞嚥咀嚼都有改善，大幅提升病人生活品質。

另一名62歲女性，腰部及右側臀部大腿長期痠痛麻木感，是典型俗稱的「坐骨神經痛」，經過小針刀治療後，困擾已久的腰部臀部痠痛麻木感已消失，小針刀配合正確的生活型態與姿勢，可以改善病人不適的症狀，更可以降低疾病再發生率，使疼痛不再找上門。

黃詩偉指出，現代人因工作或者3C產品使用姿勢不良，導致長期、反復、持續的壓力集中導致肌肉、韌帶、筋膜等軟組織代償性增生或肥大，軟組織纖維化或造成沾黏，影響活動功能，卡壓神經產生疼痛，容易產生腕隧道症候群、 媽媽手或網球手肘。

他也提醒，痠疼痛為長期工作或者姿勢不良，造成的氣血循環障礙或者神經壓迫，治療後，姿勢和習慣要矯正，才能避免疼痛再次發生。

小針刀是將針灸的針改為刀刃狀，既有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效...
小針刀是將針灸的針改為刀刃狀，既有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果。記者陳斯穎／攝影
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一名68歲張姓病人長期肩頸緊繃僵硬，脖子肩膀疼痛反覆發作，經醫師以小針刀療法治療...
一名68歲張姓病人長期肩頸緊繃僵硬，脖子肩膀疼痛反覆發作，經醫師以小針刀療法治療後，肩頸緊繃疼痛感減緩，目前已恢復正常生活。記者陳斯穎／攝影
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