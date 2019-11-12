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餐飲業噪音也擾民！ 環保署編防制指引

2019-11-12 12:19聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

為減少餐飲業者營業時產生的噪音影響鄰居，環保署編撰「餐飲業噪音防制指引」，呼籲業者在規畫及安裝各項設備時，必須將噪音防制納入考量。

同時，提醒民眾，若遇受噪音干擾，只要提供真實姓名、聯絡方式、製造噪音場所的地址以及希望配合的時間，向環保單位陳情（陳情專線：0800-066-666），環保局就會安排稽查人員前往處理，讓街坊鄰居在享受美食時，也能減少噪音的干擾。

環保署表示，街頭巷尾餐廳、飯館、小吃店林立，餐飲業者在準備及製作餐點時，無可避免會產生油煙、異味及各種聲響，像是靜電除油煙機、空調設備、冷凍櫃、冷藏櫃、排風管及抽排風機等設備噪音，又或是喇叭音樂聲、客人交談聲等聲音種類。如果餐廳本身隔音沒做好，或設備安裝前，沒有考慮位置及採取隔音隔振措施，這些噪音就可能經由空氣以及建築結構傳遞，造成鄰近居民困擾。

據環保署統計，過去三年來處理娛樂、營業場所噪音陳情案件的數量，每年約有2萬件，其中有不少來自餐飲業者。

為防範未然，環保署提醒業者重視噪音問題，編撰「餐飲業噪音防制指引」，其內容包括相關法規、噪音防制原理及案例，讓業者對於噪音來源、形成原因及防制措施有更多的認識，避免製造出不當噪音，並針對靜電除油煙機、空調設備、冷凍櫃、冷藏櫃、排風管及抽排風機等機械設備噪音提供改善指引建議。餐飲業不論是規畫開業、即將開幕，還是已面臨噪音陳情，均可據以作為自主改善的參考。

環保署表示，本指引也可提供縣市政府未來審核餐飲業空氣汙染防治設備時的參考依據，避免業者為改善空汙問題，反而讓噪音變成二次公害。

環保署編撰「餐飲業噪音防制指引」，網址為：https：//ncs.epa.gov.tw/noise/，歡迎自行下載參考。

為減少餐飲業者營業時產生的噪音影響鄰居，環保署編撰「餐飲業噪音防制指引」，呼籲業...
為減少餐飲業者營業時產生的噪音影響鄰居，環保署編撰「餐飲業噪音防制指引」，呼籲業者在規畫及安裝各項設備時，必須將噪音防制納入考量。本報資料照片
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