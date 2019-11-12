慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



耗時七年，桃園國際機場新塔台下月啟用前，卻傳出遺憾消息。擁有19年飛航服務總台工作經歷的交通部民航局主任管制員李宏鳴，昨晚因多重癌導致心肺衰竭病逝，享年43歲。

林佳龍今天下午3時將視察桃園機場塔台暨整體園區新建工程，據了解他會宣布新塔台正式啟用時間，也會公開「一日塔台管制員」的影片，讓外界更加了解塔台管制員工作內容。不過，令人心痛的是影片中擔任指導林佳龍的教官李宏鳴，昨晚10時病逝。

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據了解，李宏鳴上月中旬因大腸癌末期住院，原以為病況好轉，注射完化療靶藥物後仍投入拍攝，後來卻發現癌細胞移轉至肝肺。林佳龍11月初得知李住院後，曾帶著初剪版的影片探望，雖然李體力不佳也無法正常對話，仍一同欣賞影片，並輕輕拍手表示喜歡。

而塔台管制員是個相當辛苦的工作，桃機單日進出旅客平均十多萬，今年過年甚至有高達16.3萬旅次。李宏鳴曾說過該工作如同空中紅綠燈，負責在3D空域中指引飛機安全飛行，處理各項突發狀況。

對於李宏鳴昨晚因多重癌導致心肺衰竭過世，不少人至他的臉書表示哀悼，祝他一路好走，並感謝他時常分享航管知識，以及這麼多年來一直守護台灣的天空。

李宏鳴曾在9月下旬時於臉書上寫到，「以前在塔台上班，我最愛的就是安裝著機場旋轉標燈的塔頂，那裡的無敵風景是桃機的唯一。而新塔蓋起來了，更高的建築更好的視野，這裡，也將被取代。旋轉燈已經不轉好多年了，那黃/綠燈閃過背後時的溫熱仍在身體的記憶中，打從進航管之後，從來沒有離開過的台北塔台，那滿滿的故事也將走入記憶深處⋯變成偶爾翻出來大家笑笑過去青澀的模樣的一本相簿⋯⋯」

他接著寫到，「站在舊塔台塔頂，新塔那先進駐的氣象觀測員拍下了我們最後巡禮的模樣⋯ 今日夕陽燦爛，搭配徐徐的風，真的很適合在這裡翻過記憶中的每一頁⋯捕捉到在航在全景的一角自拍，成了這張照片最棒的註解！舊塔台這40年的服務，再過30多小時，人員將移上新塔作業，舊塔熄燈說再見。只是，換了新塔並沒有換一座機場，滑行道依舊會破，工程依然永無止盡，挑戰，仍然持續在桃機考驗著管制員們⋯」