過餐忘了吃藥 補吃藥掌握「時間切半」原則

2019-11-12 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



門診開藥都會註記服藥時間與規則，但有病人服藥後症狀控制不佳。台中慈濟醫院藥師謝蕙霞提醒，諮詢發現常有病人忘記吃藥又隨時「補吃」，如果補吃藥應掌握「時間切半」原則，避免藥物濃度過高，引發副作用風險。

張先生是高血壓病人，雖經醫師開立降血壓藥處方，但血壓值始終不穩定，在用藥諮詢時，他告訴藥師，因工作忙碌常忘記吃藥，突然想起來就隨手拿咖啡或茶趕緊補吃。

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謝蕙霞藥師立刻瞭解病人血壓起伏不定的原因。他提醒有類似情況的病人，萬一過餐忘記吃藥，「補吃藥」應掌握「時間切半」原則。舉例來說，醫囑指示4小時吃1次藥，萬一超過2小時沒吃藥，就建議不要補吃，避免2次服藥時間太接近，導致藥物在體內濃度過高，增加副作用風險。

謝蕙霞表示，為了讓藥物發揮最佳效果，無論是飯前或飯後服用藥物，建議都要至少離用餐間隔半小時至1小時，才能讓藥物發揮最大效果。部份病人除服用西藥，也常搭配中藥調理體質，雖然中、西藥物藥性衝突機率較低，還是建議相隔至少2小時以上才安全。

謝蕙霞說，搭配服藥最佳是「適溫白開水」，牛奶、茶葉、咖啡都不適合，酒精飲品更是絕對禁止。每次服藥至少喝100毫升以上白開水，確定藥物進入胃部，避免卡在食道造成灼傷。食物與藥物也會出現交互作用，例如「服藥期間合併食用柑桔類的水果」為例，柑桔類水果可能抑制部分藥物代謝，造成藥物血中濃度增加，進而提高副作用或毒性發生風險，輕則影響藥效，重則危及生命。