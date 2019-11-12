粉領族長年頭痛 竟是鼻子作怪

2019-11-12 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投一名30歲粉領族，長年為爆炸性頭痛所困擾，每次都眼窩內側、眉心處傳遞到額頭內甚至整個頭部，有時還合併鼻塞、呼吸困難，從幾小時到幾天都有，每次都自行購買止痛藥物，嚴重影響生活，最後還辭掉工作休養，她努力調整生活作息仍不見改善，經南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬診察後，才發現長期頭疼原因，竟是中鼻甲過度氣化腫大所造成。

吳昭寬說，中鼻甲構造變異或黏膜過度肥大時，會碰觸且壓擠到鄰近的鼻中膈或鼻腔側壁，而中鼻甲的主要感覺神經為三叉神經分支中的眼支，當神經受到刺激時，就會造成眼眶內部、顴骨及額部周圍的疼痛，此也稱作「中鼻甲頭痛症候群」。而最常見的中鼻甲異常構造為中鼻甲過度氣化。這名粉領族即是中鼻甲肥大且鼻中膈彎曲，導致中鼻甲和鼻中膈兩相碰觸後，造成長期爆裂性的頭痛。

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中鼻甲構造異常可經由鼻窺鏡、鼻竇內視鏡及電腦斷層等方式診斷，如果是構造上的問題，手術可矯正，並能大幅改善頭痛或伴隨的鼻塞等症狀，若擔心或害怕手術的患者，也可先選擇使用抗組織胺、血管收縮藥物及局部類固醇的治療，但多成效有限。這名女病患，在接受完內視鏡下中鼻甲局部切除合併鼻中隔彎曲矯正手術後，重獲新生，再也不為頭痛所困擾了。