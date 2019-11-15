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點迷集起來！超越各大信用卡 這家回饋飆20%

2019-11-15 09:50文／ 林榮芳

你還在累積3%、5%回饋點數嗎？台灣麥當勞於11/15-11/30祭出「點點卡」年終感恩加倍回饋活動，期間限定點數2倍送，回饋率高達20%，可搭配「甜心卡」、「1+1=50」以及「麥當勞報報」等各項優惠使用，雙倍回饋加速集點兌換餐點，讓不少麥粉準備應戰，11/15起天天麥當勞報到，開掛吃起來！

外型時尚可愛的麥當勞點點卡，2017年推出至今已累積超過百萬卡友。點點卡可儲值、消費、累積點數兌換商品，每消費10元可累積1點，平均消費1.5餐即能兌換1個蛋捲冰淇淋、累積5個套餐就能換1個漢堡，點數回饋很有感、輕輕鬆鬆就能換一餐，好康程度讓三不五時就到麥當勞消費的朋友，不辦一張對不起自己！

點數經濟、現金回饋魔力延燒，餐飲消費積點換餐，就屬麥當勞最賺！自11/15至11/30，麥當勞年終感恩加碼回饋舉辦點點卡「點數2倍送」活動，期間消費10元從1點加倍回饋2點，換算下來，只要花費100元即可免費換取蛋捲冰淇淋或小薯，等同消費1餐就送1個小點心，朋友歡聚多人共餐集點更快速，漢堡套餐也能輕鬆到手。消息一出已有不少麥粉蓄勢待發，準備天天麥當勞報到，一次累積可觀點數，為自己省下更多餐費。

圖／麥當勞 提供
圖／麥當勞 提供
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好康當前消費不手軟，但也提醒辦卡民眾點數兌換具有使用期限，且歡樂送不適用，需特別留意麥當勞官網說明。點點卡點數有效期限自獲贈日起至後年3月31日止，也代表著2018年累積的點數將於2020年3月31日到期，請卡友儘快至麥當勞兌換點數換餐點。

11/15-11/30麥當勞點點卡「點數2倍送」活動，回饋加倍、快速換餐，持有點點卡的麥粉們，完全不能錯過這個衝刺累點的大好時機。有網友分享，點點卡搭配麥當勞報報每日驚喜賺最多，只要使用APP設定天氣提醒每天奉上驚喜優惠，再使用點點卡消費集點，能換到的優惠和餐點最多，真的太好康！沒辦理點點卡的朋友，聰明的你，更是得趁這次機會一入手就賺最多！

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