點迷集起來！超越各大信用卡 這家回饋飆20%

2019-11-15 09:50 文／ 林榮芳



你還在累積3%、5%回饋點數嗎？台灣麥當勞於11/15-11/30祭出「點點卡」年終感恩加倍回饋活動，期間限定點數2倍送，回饋率高達20%，可搭配「甜心卡」、「1+1=50」以及「麥當勞報報」等各項優惠使用，雙倍回饋加速集點兌換餐點，讓不少麥粉準備應戰，11/15起天天麥當勞報到，開掛吃起來！

外型時尚可愛的麥當勞點點卡，2017年推出至今已累積超過百萬卡友。點點卡可儲值、消費、累積點數兌換商品，每消費10元可累積1點，平均消費1.5餐即能兌換1個蛋捲冰淇淋、累積5個套餐就能換1個漢堡，點數回饋很有感、輕輕鬆鬆就能換一餐，好康程度讓三不五時就到麥當勞消費的朋友，不辦一張對不起自己！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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點數經濟、現金回饋魔力延燒，餐飲消費積點換餐，就屬麥當勞最賺！自11/15至11/30，麥當勞年終感恩加碼回饋舉辦點點卡「點數2倍送」活動，期間消費10元從1點加倍回饋2點，換算下來，只要花費100元即可免費換取蛋捲冰淇淋或小薯，等同消費1餐就送1個小點心，朋友歡聚多人共餐集點更快速，漢堡套餐也能輕鬆到手。消息一出已有不少麥粉蓄勢待發，準備天天麥當勞報到，一次累積可觀點數，為自己省下更多餐費。

圖／麥當勞 提供 分享 facebook

好康當前消費不手軟，但也提醒辦卡民眾點數兌換具有使用期限，且歡樂送不適用，需特別留意麥當勞官網說明。點點卡點數有效期限自獲贈日起至後年3月31日止，也代表著2018年累積的點數將於2020年3月31日到期，請卡友儘快至麥當勞兌換點數換餐點。

11/15-11/30麥當勞點點卡「點數2倍送」活動，回饋加倍、快速換餐，持有點點卡的麥粉們，完全不能錯過這個衝刺累點的大好時機。有網友分享，點點卡搭配麥當勞報報每日驚喜賺最多，只要使用APP設定天氣提醒每天奉上驚喜優惠，再使用點點卡消費集點，能換到的優惠和餐點最多，真的太好康！沒辦理點點卡的朋友，聰明的你，更是得趁這次機會一入手就賺最多！