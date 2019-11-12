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影／男嬰對女嬰1.069 台灣出生性別比已近國際值

2019-11-12 11:34聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

長久以來亞洲社會普遍重男輕女，致有生男偏好與程度不一的性別失衡，不過此現象在台灣近年有所扭轉。國健署表示，台灣2018年度的出生性別比（新生兒男嬰對女嬰之比值）為1.069，對比國際比值已趨近平衡。

國健署婦幼健康組組長林宜靜表示，台灣過往因文化、風俗等因素，總有重男輕女觀念，但現時空背景已不若以往，對於生育的觀念已有改變，生男生女已邁向順其自然。

據國健署2012年及2016年對台灣地區20縣市（不含金門及連江縣）民眾與剛生產後婦女進行「對子女性別態度」調查比較顯示，對子女性別無特別偏好比率，民眾從71.1%上升到74.9%、產婦從64.6%上升至73.6%；而在偏好男孩比率，民眾從10.1%下降6.5%、產婦由14.7%下降至8.4%，即民眾對於性別觀念趨於自然，並非生男丁才是傳宗接代。

林宜靜說，而近三年台灣的出生性別比也有下降，國健署統計資料，2016年與2017年度皆為1.076，2018年度則為1.069，對比國際文獻中的人類自然出生性別比為1.02至1.06來說，比值已趨近平衡。而在產婦生第一胎的性別比，一樣也有下降，2016到2018年分別為1.068、1.069、1.056，顯示自然生男生女、男女平權的觀念已漸漸普及與被大眾所接受。

而為倡議生育性別平等，國健署舉辦「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」攝影徵集活動，經一個多月開跑徵求後，由專業評審及民眾網路票的熱情參與，今舉行記者會暨頒獎典禮，並請來兩位幸福孕婦現身說法。

懷第一胎的楊小姐表示，因這是她的第一胎，所以覺得興奮，三、四個月前產檢時是女寶寶，她跟先生很開心，認為健康就好。另一名孕婦吳小姐說第一個孩子是女寶寶，老公是長子又長孫，想懷第二胎時想說是否湊個「好」字。後來產檢說有九成機率是女生時，公婆傳訊給她說女孩也很好，她跟老公都很開心，笑說上輩子的情人又來了，認為無論男女都是寶貝。

現身說法的吳小姐（左）說，她第一胎是女寶寶，因老公是長子又長孫，想說懷第二胎時想...
現身說法的吳小姐（左）說，她第一胎是女寶寶，因老公是長子又長孫，想說懷第二胎時想說是否湊個「好」字，但後來產檢說有九成機率是女生時，公婆傳訊給她說女孩也很好。記者簡浩正／攝影
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為倡議生育性別平等，國健署舉辦「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」攝影徵集活動。記者簡...
為倡議生育性別平等，國健署舉辦「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」攝影徵集活動。記者簡浩正／攝影
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該徵集活動強調「女孩男孩都是寶」的核心價值。記者簡浩正／攝影
該徵集活動強調「女孩男孩都是寶」的核心價值。記者簡浩正／攝影
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