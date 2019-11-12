影／男嬰對女嬰1.069 台灣出生性別比已近國際值

2019-11-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



長久以來亞洲社會普遍重男輕女，致有生男偏好與程度不一的性別失衡，不過此現象在台灣近年有所扭轉。國健署表示，台灣2018年度的出生性別比（新生兒男嬰對女嬰之比值）為1.069，對比國際比值已趨近平衡。

國健署婦幼健康組組長林宜靜表示，台灣過往因文化、風俗等因素，總有重男輕女觀念，但現時空背景已不若以往，對於生育的觀念已有改變，生男生女已邁向順其自然。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據國健署2012年及2016年對台灣地區20縣市（不含金門及連江縣）民眾與剛生產後婦女進行「對子女性別態度」調查比較顯示，對子女性別無特別偏好比率，民眾從71.1%上升到74.9%、產婦從64.6%上升至73.6%；而在偏好男孩比率，民眾從10.1%下降6.5%、產婦由14.7%下降至8.4%，即民眾對於性別觀念趨於自然，並非生男丁才是傳宗接代。

林宜靜說，而近三年台灣的出生性別比也有下降，國健署統計資料，2016年與2017年度皆為1.076，2018年度則為1.069，對比國際文獻中的人類自然出生性別比為1.02至1.06來說，比值已趨近平衡。而在產婦生第一胎的性別比，一樣也有下降，2016到2018年分別為1.068、1.069、1.056，顯示自然生男生女、男女平權的觀念已漸漸普及與被大眾所接受。

而為倡議生育性別平等，國健署舉辦「挺大肚迎寶貝，我拍照我驕傲」攝影徵集活動，經一個多月開跑徵求後，由專業評審及民眾網路票的熱情參與，今舉行記者會暨頒獎典禮，並請來兩位幸福孕婦現身說法。