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長庚研究：免疫治療有皮膚副作用反而活更久

2019-11-12 11:28聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

癌症患者接受免疫療法後，全身起疹，嚴重搔癢，部分患者會認為是「身體虛弱」惹得禍，暗夜痛哭；但根據長庚醫院與美國研究團隊的最新研究，免疫治療後出現皮膚副作用是「治療有效」的象徵，且研究顯示，有出現皮膚副作用的患者，存活率比沒發生皮膚副作用的患者多42個月，該研究也在今年10月刊登在美國臨床腫瘤學雜誌（JCO）。

林口長庚皮膚科主治醫師吳吉妮說，若是出現皮膚副作用現象別先難過，也別否定自己的身體是否是因為免疫力變差導致；長庚皮膚科醫療團隊與美國的史隆凱特琳癌症中心跨國的研究合作，針對1983位接受免疫治療的癌症患者分析，發現有出現皮膚副作用，比沒有出現皮膚副作用的患者，整體存活率多出了42個月。

吳吉妮說，免疫療法是促進體內免疫細胞活化，被活化的細胞就像是變強壯的孩子，亂衝亂撞，不僅攻擊了癌症細胞，同時也可能攻擊到皮膚細胞，才會出現皮膚副作用。因此不是因為治療效果不佳，才出現皮膚不適的症狀，而是有治療成效才會出現皮膚副作用。

根據統計，大約有三成接受免疫治療的患者會出現皮膚副作用，但沒有出現皮膚副作用的患者，也不要認為是免疫療法無效，有些患者的反應，不一定是反映在皮膚。

吳吉妮說，免疫療法後出現最常見的皮膚副作用為搔癢、紅色斑丘疹，其餘還有乾癬樣、濕疹樣、苔蘚樣皮膚炎等，以及零星的嚴重個案，如史蒂文生．強生症候群、類天皰瘡等。

吳吉妮說，出現皮膚副作用千萬不要不治療，該研究也同時檢視，若是使用免疫療法的期間，同時投以類固醇治療皮膚副作用，完全不影響免疫療法的效果，反而不及時就醫，皮膚會因紅癢等，影響患者的心理狀態，反而影響免疫治療。

林口長庚醫院皮膚部與藥物過敏中心主任鐘文宏說，癌症免疫治療的皮膚副作用可能延遲至用藥後的2到3個月才出現，不同於一般的皮膚藥物過敏大多於用藥初期（1周至1個月內）即發生，因此，不可因為用藥時間已久而輕忽。

免疫療法後，部分的癌症患者會出現皮膚副作用，最常見的以紅腫、搔癢等問題為主。圖／...
免疫療法後，部分的癌症患者會出現皮膚副作用，最常見的以紅腫、搔癢等問題為主。圖／林口長庚提供
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林口長庚醫院皮膚部與藥物過敏中心主任鐘文宏（左）、林口長庚副院長馮思中（中）、林...
林口長庚醫院皮膚部與藥物過敏中心主任鐘文宏（左）、林口長庚副院長馮思中（中）、林口長庚皮膚科主治醫師吳吉妮（右）今發表長庚最新的皮膚研究。記者陳雨鑫／攝影
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