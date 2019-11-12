長庚研究：免疫治療有皮膚副作用反而活更久

2019-11-12 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



癌症患者接受免疫療法後，全身起疹，嚴重搔癢，部分患者會認為是「身體虛弱」惹得禍，暗夜痛哭；但根據長庚醫院與美國研究團隊的最新研究，免疫治療後出現皮膚副作用是「治療有效」的象徵，且研究顯示，有出現皮膚副作用的患者，存活率比沒發生皮膚副作用的患者多42個月，該研究也在今年10月刊登在美國臨床腫瘤學雜誌（JCO）。

林口長庚皮膚科主治醫師吳吉妮說，若是出現皮膚副作用現象別先難過，也別否定自己的身體是否是因為免疫力變差導致；長庚皮膚科醫療團隊與美國的史隆凱特琳癌症中心跨國的研究合作，針對1983位接受免疫治療的癌症患者分析，發現有出現皮膚副作用，比沒有出現皮膚副作用的患者，整體存活率多出了42個月。

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吳吉妮說，免疫療法是促進體內免疫細胞活化，被活化的細胞就像是變強壯的孩子，亂衝亂撞，不僅攻擊了癌症細胞，同時也可能攻擊到皮膚細胞，才會出現皮膚副作用。因此不是因為治療效果不佳，才出現皮膚不適的症狀，而是有治療成效才會出現皮膚副作用。

根據統計，大約有三成接受免疫治療的患者會出現皮膚副作用，但沒有出現皮膚副作用的患者，也不要認為是免疫療法無效，有些患者的反應，不一定是反映在皮膚。

吳吉妮說，免疫療法後出現最常見的皮膚副作用為搔癢、紅色斑丘疹，其餘還有乾癬樣、濕疹樣、苔蘚樣皮膚炎等，以及零星的嚴重個案，如史蒂文生．強生症候群、類天皰瘡等。

吳吉妮說，出現皮膚副作用千萬不要不治療，該研究也同時檢視，若是使用免疫療法的期間，同時投以類固醇治療皮膚副作用，完全不影響免疫療法的效果，反而不及時就醫，皮膚會因紅癢等，影響患者的心理狀態，反而影響免疫治療。