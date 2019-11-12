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單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

常在「醫師好辣」節目中，分享醫學知識的基隆長庚醫院一般外科副教授江坤俊醫師，昨晚看一名病患，一摸她乳房，就摸到一塊快要10公分大的硬塊，婦女坦承她1年前就切片證實是乳癌，她告知她是單親媽媽，就一個人，江坤俊看著她，心頭一酸，「怎麼會是一個人，我不是人嗎？既然妳願意出來了，那就別走了，我陪妳一起」，這句話把眾多網友都惹哭了。

江坤俊早上在他臉書貼文，講述昨晚這段看診經過，不到2個小時就有2萬多人按讚，還有人標出這段話說，「看到這句話秒哭，很多時候連對家人都不敢講」，「暖心的江醫生！這句話好重要，好溫暖！」

「真的！我也瞬間眼紅鼻酸￼」。

江坤俊說，他今自從開始上媒體以來，就開始有很多場的公開演講，如果問他，演講和上電視通告那個好，他百分之百會回答，上電視通告輕鬆多了，因為演講要一個人在台上講1-2個小時，只有一個人。雖然這麼多場的演講有點累，但昨晚這位病患對他說的話，讓他覺得自己做的事情是有意義的。

這位病患是一位50多歲的婦女，她穿著很樸素，進來我門診時，旁邊還跟著一位小男孩，很頑皮，在旁邊一直跑來跑去。

她說她左邊乳房和左上臂有長東西，他先摸了摸她手臂上，確實有摸到幾顆硬硬的，不像是脂肪瘤，他請她把內衣解開，一摸她乳房，就摸到一塊快要10公分大的硬塊，腋下也都是硬硬的。

這多久了，有年多了吧，「妳知道這可能是乳癌嗎?」出乎他意料之外的，她竟然笑了，然後她慢慢的從袋子裏拿出一疊病歷，原來，她1年前就做過切片證實是乳癌了。

江坤俊問她，這一年多怎麼不治療？她笑一笑沒有回答。他再問，「那妳今天為什麼來找我?」她說，「江醫師，你忘了嗎? 是你叫我來的」，那天她在某醫院聽他演講，結束後在電梯裏問他一些問題，他告訴她，還有問題的話我可以來找他，因為他說了，「所以我來了」

「今天有其他人陪妳來嗎?」他不太敢問到她的先生，因為他有預感，果然她說「我是單親媽媽，我就一個人」。他看了看她，又看了看旁邊在玩的小男孩，突然心裏一陣酸。

他說，「怎麼會是一個人，我不是人嗎？」「既然妳願意出來了，那就別走了，我陪妳一起」

江坤俊說，他很謝謝這位罹乳癌的單親媽媽讓他知道，也因為他願意走出來，這真的是他最大的榮幸。

江坤俊醫師常在臉書貼文，分享和乳癌患者的對話，昨天那句「既然妳願意出來了，那就別...
江坤俊醫師常在臉書貼文，分享和乳癌患者的對話，昨天那句「既然妳願意出來了，那就別走了，我陪妳一起」，把眾多網友都惹哭了。圖／江坤俊提供
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