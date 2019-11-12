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特殊需求兒遊戲權低落 盼建置更多共融式遊樂場

2019-11-12 11:15聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

我國12歲以下特殊兒童約2.7萬人，家扶基金會今天公布特殊需求兒童的遊戲權調查，六成三家長表示，家中身心障礙兒童玩遊戲時，曾受他人不友善對待；九成家長說，身障兒的公共遊戲空間不足，他們多半只能在家中玩。家扶基金會籲政府增設更多共融式遊樂場，讓特殊兒也能在遊戲中學習成長。

11月20日是國際兒童人權日，家扶基金會表示，2017年我國進行首次「兒童權利公約」審查時，就發現身心障礙兒童可使用的遊戲場不足，政府應保障他們參與遊戲的權利仍未完全落實。有家長表示，身障兒在公園等公共空間遊樂時，被其他小朋友嫌動作慢，進而受到言語攻擊。其他小朋友易認為身障兒行為怪異，不讓他加入團體遊戲。

這項調查顯示，特殊兒童的遊樂空間以家中（63.9%）為主，其次才是戶外的公園（60%）。逾五成家長表示，我國沒有適合特殊兒的遊戲空間。

家扶基金會社工處處長周大堯說，現有的公共遊樂場除不友善，也不夠安全，尤讓特殊兒家長提心吊膽。政府正在提升「全國各縣市遊樂場所設施設備核備率」，目標是2023年達到100%，但目前的核備率僅14%，也就是不到兩成的公共遊樂場合格。

一名6歲兒童小樂的媽媽表示，不安全的環境易讓特殊兒被歧視。小樂有過動症，需要大量遊樂釋放體力。他曾在公園玩溜滑梯摔下來，結果被其他同儕和家長指責為太過急躁好動。小樂媽媽說，不同兒童對溜滑梯傾斜程度承受度不一，很容易遇危險。

臨床經驗逾20年的職能治療師張旭鎧表示，遊戲是最沒有壓力和威脅性的學習管道，能夠訓練專注與獨立，促進身心成長。他呼籲政府建設更多開放的「共融式遊戲場」，也就是在設計上兼顧一般兒與特殊兒需求的遊樂場，幫助特殊需求兒童融入生活環境，也增進一般兒童對特殊兒的了解。

家扶基金會設計適合特殊需求兒童的共融式遊具，建議放入開放的共融式遊戲場中。記者潘...
家扶基金會設計適合特殊需求兒童的共融式遊具，建議放入開放的共融式遊戲場中。記者潘乃欣／攝影
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家扶基金會身障溜滑梯

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