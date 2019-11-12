特殊需求兒遊戲權低落 盼建置更多共融式遊樂場

2019-11-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



我國12歲以下特殊兒童約2.7萬人，家扶基金會今天公布特殊需求兒童的遊戲權調查，六成三家長表示，家中身心障礙兒童玩遊戲時，曾受他人不友善對待；九成家長說，身障兒的公共遊戲空間不足，他們多半只能在家中玩。家扶基金會籲政府增設更多共融式遊樂場，讓特殊兒也能在遊戲中學習成長。

11月20日是國際兒童人權日，家扶基金會表示，2017年我國進行首次「兒童權利公約」審查時，就發現身心障礙兒童可使用的遊戲場不足，政府應保障他們參與遊戲的權利仍未完全落實。有家長表示，身障兒在公園等公共空間遊樂時，被其他小朋友嫌動作慢，進而受到言語攻擊。其他小朋友易認為身障兒行為怪異，不讓他加入團體遊戲。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這項調查顯示，特殊兒童的遊樂空間以家中（63.9%）為主，其次才是戶外的公園（60%）。逾五成家長表示，我國沒有適合特殊兒的遊戲空間。

家扶基金會社工處處長周大堯說，現有的公共遊樂場除不友善，也不夠安全，尤讓特殊兒家長提心吊膽。政府正在提升「全國各縣市遊樂場所設施設備核備率」，目標是2023年達到100%，但目前的核備率僅14%，也就是不到兩成的公共遊樂場合格。

一名6歲兒童小樂的媽媽表示，不安全的環境易讓特殊兒被歧視。小樂有過動症，需要大量遊樂釋放體力。他曾在公園玩溜滑梯摔下來，結果被其他同儕和家長指責為太過急躁好動。小樂媽媽說，不同兒童對溜滑梯傾斜程度承受度不一，很容易遇危險。