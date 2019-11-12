尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51 聯合新聞網 綜合報導



年關將近，又是尾牙的旺季，除了吃吃喝喝之外，很多員工也期待在抽獎時能贏得大獎。 分享 facebook

一年一度的歲末尾牙又快到來，尾牙最令人期待的不外乎就是抽獎活動。一名網友表示，今年主辦尾牙抽獎活動，對於要準備什麼禮品非常頭痛，他列出目前準備的品項，包括咖啡機、手機、吸塵器、無線耳機等，詢問網友意見。其他網友認為，只要是免費得到的禮物，都會很開心，不過大家最想要的都還是「現金」。

一名網友在論壇《Mobile 01》發文，他表示今年被分配到福委會一職，負責主辦尾牙活動，近期正在準備抽獎禮品，剛好適逢雙十一打折期間，因此購入許多不錯的限時特價商品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

該網友列出禮品清單，包括全自動義式咖啡機、iPhone 11、Dyson無線吸塵器、掃地機、空氣清淨機、Airpods第二代、微電腦電子鍋，他也詢問其他網友，「你們抽到會覺得心動嗎？」

其他網友表示，「我這個懶人很需要掃地機」、「比上不足，比下有餘，光咖啡機就能抵過我們公司全部獎項金額了」、「空氣機很棒」、「這樣的獎品不管抽到哪個我都會很開心」。

不過網友也說，「現金獎永遠是最受歡迎的」、「乾脆換成百鈔在尾牙會場撒」、「獎項安排現金或郵政禮券，禮品則由供應商或高層提供更好」。