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植物碳食物促排毒？毒物科醫師：添加量少證據不足

2019-11-12 10:58聯合報 記者羅真／台北即時報導

添加碳粉的食物經常被業者宣稱能吸附有毒物質、促進排毒，這個想法可能源於急救醫療上會使用活性碳來吸附尚未被人體吸收的毒物。醫師表示，醫療級活性碳純度高且量大，而作為食用色素的植物碳添加量極少，並無證據顯示吃了植物碳食品能促進排毒。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，除了誤食強酸強鹼或意識不清的患者，臨床上針對大部分的藥物中毒患者（像是過量服用農藥、安眠藥、止痛藥等）進行急救時，若事發時間點在一小時內，醫師會使用醫療級的活性碳內服顆粒劑，加入生理食鹽水或蒸餾水，再透過鼻胃管灌入病人胃中。活性碳能吸附腸胃道中的毒物，且不會被人體吸收，最終能隨著糞便排出體外，達到緩解中毒的目的。

不過，臨床上使用的醫療級活性碳純度高，醫師在幫病人洗完胃之後會注入一整包的活性碳內服顆粒劑，劑量約是61.5公克。反觀坊間添加植物碳的食物，由於添加目的只是為食品著色、添加量少，因此並無證據顯示吃了能夠促進排毒。

至於吃過量是否會有負面效應，顏宗海表示，活性碳會刺激人體腸胃道，臨床上發現病人用後可能會出現腸胃道不適、便秘等副作用，不過臨床使用的醫療級活性碳濃度高且量大，坊間加工食品的碳粉添加量則相對較少。

黑色漢堡。美聯社
黑色漢堡。美聯社
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醫師患者中毒

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