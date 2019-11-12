台大發布「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」報告

相關新聞
長庚研究：免疫治療有皮膚副作用反而活更久2019-11-12 11:28
單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友2019-11-12 11:26
特殊需求兒遊戲權低落 盼建置更多共融式遊樂場2019-11-12 11:15
植物碳食物促排毒？毒物科醫師：添加量少證據不足2019-11-12 10:58
添加植物碳的食品安全嗎？食藥署專家會議結果出爐2019-11-12 10:48
故宮與Google合作 「龍藏經」等線上展2019-11-12 10:09
胖孕婦罹「子癲前症」險要命 醫師籲及早篩檢2019-11-12 08:55
溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉2019-11-12 08:02
吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台2019-11-12 07:47
今汙染物易累積 中南部空品「橘色警戒」2019-11-12 04:58
今低溫下探15度 明晚變天北部有雨2019-11-12 04:58
先打肺炎、再打流感疫苗 接種PCV13 提供十年保護力2019-11-12 01:26
嗜睡呼吸喘我怎麼了？ 一張表看感冒、肺炎怎麼分2019-11-12 01:26
肺炎疫苗升級 桃園肺炎死亡率 六都最低2019-11-12 01:26
流感疫苗延後接種 長輩、慢性病患 快打肺炎鏈球菌疫苗2019-11-12 01:26
台灣建築獎 2老屋改造並列首獎2019-11-12 00:54
醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層2019-11-12 00:54
「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題2019-11-12 00:54
健康你我他／增強免疫 備戰乾癬季2019-11-12 00:45
早產兒怎麼顧？ 國健署手冊教你2019-11-12 00:45
前列腺癌 蜂膠萃取物助抑制復發2019-11-12 00:45
罕見小腸中風 11年終於等到移植2019-11-12 00:45
死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效2019-11-12 00:45
2成女性放生快槍俠...台灣高離婚率 早洩有責任？2019-11-12 00:21
助罕病患者重新站起來 陳英和獲台灣醫療貢獻獎2019-11-11 23:15
世界肺炎日／嗜睡呼吸喘 小心不是感冒是肺炎2019-11-11 22:25
世界肺炎日／疫苗怎麼打？先打PCV 13 再打流感疫苗2019-11-11 22:25
世界肺炎日／雙重保護 桃園肺炎死亡率 六都最低2019-11-11 22:24
世界肺炎日／流感疫苗晚開打 高危險群先打肺炎疫苗2019-11-11 22:24
一定要學起來！女人懂得說4句話 保證讓男人無法招架2019-11-11 21:31
不只腦中風 小腸也會中風2019-11-11 20:32
維也納宮廷舞會 享受社交互動2019-11-11 20:25
明天低溫下探14度 日夜溫差大2019-11-11 20:01
雙11驚魂！網購蟑螂藥驚見「超恐怖按鈕」 眾人笑翻：工程師彩蛋？2019-11-11 20:00
雲林危橋整建要求全額補助 公總：全台標準一致2019-11-11 19:56
員榮醫院一站服務獲好評 生命之鍊救人命2019-11-11 17:45
「總統教育獎之母」陳蔚綺 教身障生彈琴揚名國際2019-11-11 17:22
綠金！全台1.1萬家綠色商店 去年銷售額446億元2019-11-11 17:05
年紀輕輕「舉弱」男 當心還有這些病2019-11-11 16:44
熱門文章
明天低溫下探14度 日夜溫差大2019-11-11 20:01
「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題2019-11-12 00:54
芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食2019-11-11 21:00
住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱2019-11-12 10:20
今低溫下探15度 明晚變天北部有雨2019-11-12 04:58
最低只要111元！快趁雙11手刀搶機票 告訴你怎麼買最便宜2019-11-11 11:27
台灣人愛去日本玩 日籍YouTuber警告：勿踩「五大禁忌」2019-11-11 15:22
台灣建築獎揭曉 基隆東岸廣場、富藝旅並列首獎2019-11-11 12:34
ITF台北國際旅展最後一天 沒搶到優惠靠這招2019-11-11 16:20
酷航限時48小時促銷 飛東京大阪機票半價2019-11-11 11:30
雙11機票下殺！阿聯酋航空台北飛法蘭克福來回7千元起2019-11-11 16:14
5天長灘島蜜月另一半「全程黏手機」 全團關心落單妻2019-11-11 14:46
雙11「你不是最慘」 林試所提名植物界最佳光棍獎2019-11-11 12:12
醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層2019-11-12 00:54
早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠2019-11-11 16:23
超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得2019-11-12 09:00
雙11機票買起來！阿聯酋飛德國未稅價只要7111元2019-11-11 11:53
長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線2019-11-11 20:13
長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場2019-11-11 19:18
一定要學起來！女人懂得說4句話 保證讓男人無法招架2019-11-11 21:31
買到要剁手指了嗎？ 它們是你存不了錢的三大兇手2019-11-11 15:49
雙11電商業績捷報 這支手機一小時賣破兩千支2019-11-11 18:08
每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天 擅用智慧得財2019-11-12 00:00
吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台2019-11-12 07:47
月付35K讓你「逛公園」？ 網曝徵才真相2019-11-11 12:34
草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波2019-11-11 13:47
酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起2019-11-11 15:17
溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉2019-11-12 08:02
月租188共8萬門將提前完售 台灣之星宣布限量加碼8千門2019-11-11 21:57
不只腦中風 小腸也會中風2019-11-11 20:32
死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效2019-11-12 00:45
蕾哈娜欽點！靈活黑人胖男半裸代言彩妝 創下百萬流量2019-11-11 11:57
雲林危橋整建要求全額補助 公總：全台標準一致2019-11-11 19:56
MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤2019-11-11 17:35
【親子之間】鍾鍾／愛的練習題2019-11-12 06:00
台灣建築獎 2老屋改造並列首獎2019-11-12 00:54
數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘2019-11-11 15:36
天冷就想來一杯！你知道為什麼可可粉很容易結塊嗎？2019-11-11 15:29
直擊PChome物流基地 雙11網購商品快速配送密技就靠它2019-11-11 14:14
雙十一買氣狂火氣更旺！刷卡累格網友直呼：太逼人2019-11-11 18:37
留言