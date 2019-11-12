故宮與Google合作 「龍藏經」等線上展

2019-11-12 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



國立故宮博物院今天表示，他們持續深化與Google文化學院（Google Cultural Institute）的合作，近期擴充Google Arts and Culture平台上的服務，發表故宮精選典藏文物之高解析影像，並首度新增四款Google線上展覽，以及故宮南部院區室內外街景，讓全球民眾都能透過Google Arts and Culture網路平台與手機應用程式，隨時隨地盡覽和細看故宮文物之美。

故宮說明，Google Arts and Culture前身為Google Art Project，由Google文化學院策畫，為國際上重要的數位藝文平台，而故宮為亞洲華語文地區最早受邀加入該平台的博物館。故宮近期於Google Arts and Culture平台上擴充兩百餘件典藏精選文物的高解析影像，讓民眾放大審視古文物的細節與紋理，並藉由圖說深入理解文物的意涵。

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故宮指出，該平台同時包含「時間軸」與「色彩分類」功能，民眾可以從編年或顏色等面向，認識故宮文物。此外，故宮亦於今年新增四款Google線上展覽，展示〈龍藏經〉、〈犧尊〉、〈漢宮春曉〉等經典文物，讓民眾得以進一步認識院藏文物背後的故事。

故宮說，該計畫除原有北院室內街景（indoor streetview）之外，今年也在Google Arts and Culture與Google Maps增設故宮南部院區室內外街景。除了探索故宮南部院區典藏展廳，民眾也可在線上暢遊故宮南院的戶外園區，欣賞嘉義南院的建築美學。

國立故宮博物院－Google Arts and Culture