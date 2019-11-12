胖孕婦罹「子癲前症」險要命 醫師籲及早篩檢

2019-11-12 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一名36歲女性身形福態，懷孕34周時出現血壓高、呼吸喘和水腫等情形，經急診診斷為「子癲前症」醫師給予藥物降血壓、施打胎兒肺泡成熟劑以及靜脈注射硫酸鎂控制痙攣後，狀況漸趨穩定，並立即安排引產，所幸最後母子均安。

亞洲大學附屬醫院產房主任魏沛秝指出，子癲前症又稱為妊娠毒血症，是產科醫師最擔心的懷孕疾病，為造成孕婦及新生兒死亡、早產的主因之一。患者懷孕時身體質量指數(BMI)高達35，體重80公斤，且妊娠20周以後，間隔6小時以上兩次血壓測量皆超過140/90mmHg，並合併全身性水腫，確診為子癲前症。

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她說，子癲前症是因胎盤功能失調所致，常見於初產婦、本身患有高血壓、糖尿病或腎臟病、胎兒水腫、羊水過多、紅斑性狼瘡、曾發生過妊娠高血壓、多胞胎、葡萄胎等的孕婦。

許多患者初期沒有自覺症狀，但當出現嚴重頭痛、視力模糊、右上腹疼痛、噁心嘔吐、全身水腫不退、體重過度增加等，代表症狀已逐漸惡化，恐損及孕婦器官及寶寶生長，需透過引產才能避免危及母嬰健康。

為預防子癲前症發生，產科醫師通常會建議孕婦於懷孕11周至13周又6天時接受子癲前症篩檢，檢查項目包括超音波測量子宮動脈血流阻力(UTPI)、抽血檢查母親血液中血漿蛋白(PAPP-A)和胎盤成長因子(PlGF)數值，和母親病史及血壓量測，可有效篩檢90%以上會發生早發型子癲前症的高風險孕婦。

魏沛秝說，經篩檢若屬早發型高風險孕婦，可於懷孕16周左右，每日服用100毫克阿斯匹林，能有效降低50%早發型子癲前症的風險，但若於16周以後才接受治療，恐只能降低20%早發型子癲前症發生的機率。