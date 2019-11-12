溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天清晨溫度低但白天回溫很快，會從13-16度的低溫升到28-30度的高溫，溫差很大，要預防感冒。下一波變化點會在周四，預期有波冷空氣南下，夾帶些水氣，不過後面又有乾冷空氣補上，周五就會逐漸轉晴。

彭啟明在臉書發文指出，今天清晨仍受輻射冷卻效應的影響，仍較低溫，清晨平地低溫在13-16度間，有那麼大的差距主要還是看當地的空曠條件、不同測站很局部的特性以及量測設備的精準度上有些差異。

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他說，周四北部、東北部會轉為較陰沉的天氣型態，白天高溫會明顯下滑，清晨低溫反而變化不大，不過後面又有乾冷空氣補上，周五就會逐漸轉晴，周末又是典型類似這幾天的秋高氣爽天氣。再下一波的變化會在下周一，冷高壓又再度南下，東北風增強，又有些水氣接近，北東再度轉為陰沉有雨的天氣類型。

颱風動態方面，彭啟明表示，目前在關島東方海面及在菲律賓東方海面各有一熱帶性低氣壓，都很有機會先後在這一兩天內發展成颱風，這將是25號颱風神及26號颱風海鷗。如果這兩個熱低發展成為颱風，都不會直接影響台灣，但菲律賓東方海面的熱低離菲律賓較近，對當地有些影響，也要觀察外圍水氣是否會上來接近台灣。