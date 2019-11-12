吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，周四北台灣天氣轉變，周五轉乾，周六、日各地又恢復晴朗乾爽，不過下周一另一波東北季風南下，天氣再轉變。至於西北太平洋的兩個熱帶低壓，雖有成颱機率，但無侵台機率。

根據中央氣象局截至7時30分的觀測，今天清晨平地最低溫出現在桃園縣大溪永福12.5度，花蓮縣光復、新竹縣峨眉、雲林縣崙背也跌破13度，大台北平地最低溫在新北雙溪13度。吳德榮說，這已是持續第四天受輻射冷卻強影響造成的低溫。

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他說，今、明（12、13日）兩天東北季風偏弱、水氣很少，各地晴朗穩定、為秋高氣爽的天氣；北台灣白天舒適，中南部白天微熱；各地早晚氣溫偏低。日夜溫差超過10度以上。今天各地氣溫：北部14至28度、中部15至30度、南部16至31度、東部15至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四（14日）凌晨鋒面快速掠過，其結構不紮實，但因東北季風南下；北台灣天氣轉變，白天氣溫下降、有局部短暫雨、整天陰涼；其他地區影響較小。

他說，周五（15日）仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面天氣轉為多雲時啨，白天氣溫略升；背風面仍為晴時多雲。周六、日（16、17日）各地又恢復成晴朗乾爽，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。下周一（18日）另一波東北季風南下，天氣再轉變。

今晨西北太平洋有兩個熱帶低壓，中央氣象局2時路徑潛勢預測圖顯示，關島東方海面的熱帶低壓向西北西進行，將先發展成颱風，並在關島北方海面進入西風帶，向東北東迴轉遠離。菲律賓東方海面的熱帶低壓偏西進行，發展較緩慢。吳德榮說，兩者今明兩天即有機率發展成颱風，但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，亦無侵襲台灣的機率。

氣象局指出，今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，只有東半部有零星短暫雨；輻射冷卻影響，早晚天氣較涼，清晨各地低溫普遍約16至19度，白天氣溫將明顯上升，各地高溫可以來到26至30度左右，西半部日夜溫差可達10度以上，請留意日夜溫度變化，適時調整穿著。