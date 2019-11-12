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今汙染物易累積 中南部空品「橘色警戒」

2019-11-12 04:58聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天環境風場逐漸轉為偏東風，並有微量汙染物移入；中部以南地區位於背風面，擴散條件較差，清晨中部沿海地區受渦流影響，汙染物易累積；午後受光化作用影響致臭氧濃度上升。

今天各地空品，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

空品監測網指出，明天環境風場仍為偏東風，清晨中部沿海地區受渦流影響，汙染物易累積；午後受光化作用影響致臭氧濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今起三天空氣品質。圖／取自空品監測網
今起三天空氣品質。圖／取自空品監測網
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