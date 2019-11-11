世界肺炎日／疫苗怎麼打？先打PCV 13 再打流感疫苗

今年公費流感疫苗延後接種，保護力也延後出現，醫界除了擔憂流感疫情，也憂心慢性病患罹患肺炎的風險隨之增加。專家建議，老年人及慢性病族群可先自費施打肺炎鏈球菌疫苗，再打流感疫苗，掌握兩大關鍵，才能在疫苗保護下安心度過今年秋冬。

中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學表示，在沒有疫苗保護力的空窗期，若老年人或慢性病患不幸 患了感冒或流感，很可能併發肺炎重症，此時有無自費接種肺炎疫苗，將成為預防肺炎的重要關鍵。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

肺炎就像是最重要的骨牌，慢性病患者一旦染肺炎，全身性反應如同骨牌般倒下。台北榮總胸腔部主治醫師馮嘉毅日前接獲一名八十歲的患者，合併有糖尿病、肺阻塞、心臟功能不佳，因肺炎住院治療病情一度控制，但是腎功能卻急劇下降，血壓不穩的問題也浮現，身體狀況兵敗如山倒，又再度感染肺炎導致器官衰竭逝世。

根據統計，糖尿病、慢性心臟病、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺病及惡性腫瘤等慢性病患者，其罹患肺炎的機率為一般人的二到六倍。另有統計顯示，六十五歲以上長者九成罹患慢性病，其中七成則為多重慢性病患者。

「由此可知，共病效應會使民眾罹患肺炎的機率又多更多。」林志學舉例，六十五歲阿公有糖尿病及慢性腎病，罹患肺炎的機會為一般人的十倍以上。不過，如果能先接種肺炎鏈球菌疫苗，最多可有七成保護力。

目前政府提供七十五歲以上，未曾施打肺炎鏈球疫苗者可免費施打一劑廿三價多醣體肺炎鏈球菌疫苗，因此，民眾總認為不用急。林志學曾收治過一名五十多歲糖尿病患，因併有中度腎功能下降，勸說自費施打肺炎鏈球菌疫苗，但病人總回：「再考慮看看。」直到患者不幸感冒併發肺炎住院，腎功能還惡化到要洗腎，出院後才終於去打疫苗。

肺炎鏈球菌疫苗目前有廿三價多醣體肺炎鏈球菌疫苗（ＰＰＶ23）及十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗（ＰＣＶ13）兩種。感染科醫學會理事長黃立民說，ＰＰＶ23為多醣體疫苗，醣類對免疫力反應有限，而ＰＣＶ13為醣體及蛋白質結合型，蛋白質比較能刺激免疫系統，具有較長期的免疫記憶力。