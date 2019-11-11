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世界肺炎日／疫苗怎麼打？先打PCV 13 再打流感疫苗

2019-11-11 22:25聯合報 記者鄧桂芬韋麗文蔡怡真／台北即時報導

今年公費流感疫苗延後接種，保護力也延後出現，醫界除了擔憂流感疫情，也憂心慢性病患罹患肺炎的風險隨之增加。專家建議，老年人及慢性病族群可先自費施打肺炎鏈球菌疫苗，再打流感疫苗，掌握兩大關鍵，才能在疫苗保護下安心度過今年秋冬。

中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學表示，在沒有疫苗保護力的空窗期，若老年人或慢性病患不幸 患了感冒或流感，很可能併發肺炎重症，此時有無自費接種肺炎疫苗，將成為預防肺炎的重要關鍵。

肺炎就像是最重要的骨牌，慢性病患者一旦染肺炎，全身性反應如同骨牌般倒下。台北榮總胸腔部主治醫師馮嘉毅日前接獲一名八十歲的患者，合併有糖尿病、肺阻塞、心臟功能不佳，因肺炎住院治療病情一度控制，但是腎功能卻急劇下降，血壓不穩的問題也浮現，身體狀況兵敗如山倒，又再度感染肺炎導致器官衰竭逝世。

根據統計，糖尿病、慢性心臟病、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺病及惡性腫瘤等慢性病患者，其罹患肺炎的機率為一般人的二到六倍。另有統計顯示，六十五歲以上長者九成罹患慢性病，其中七成則為多重慢性病患者。

「由此可知，共病效應會使民眾罹患肺炎的機率又多更多。」林志學舉例，六十五歲阿公有糖尿病及慢性腎病，罹患肺炎的機會為一般人的十倍以上。不過，如果能先接種肺炎鏈球菌疫苗，最多可有七成保護力。

目前政府提供七十五歲以上，未曾施打肺炎鏈球疫苗者可免費施打一劑廿三價多醣體肺炎鏈球菌疫苗，因此，民眾總認為不用急。林志學曾收治過一名五十多歲糖尿病患，因併有中度腎功能下降，勸說自費施打肺炎鏈球菌疫苗，但病人總回：「再考慮看看。」直到患者不幸感冒併發肺炎住院，腎功能還惡化到要洗腎，出院後才終於去打疫苗。

肺炎鏈球菌疫苗目前有廿三價多醣體肺炎鏈球菌疫苗（ＰＰＶ23）及十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗（ＰＣＶ13）兩種。感染科醫學會理事長黃立民說，ＰＰＶ23為多醣體疫苗，醣類對免疫力反應有限，而ＰＣＶ13為醣體及蛋白質結合型，蛋白質比較能刺激免疫系統，具有較長期的免疫記憶力。

由於ＰＣＶ13得自費數千元，民眾捨不得花。林志學指出，國人罹患肺炎的住院花費和勞動力損失共約十萬元，若政府提供民眾以自費差額方式，多付一點錢來選擇ＰＣＶ13，又能達到最高十年保護力，「我認為是更划算的。」

台北榮總胸腔部主治醫師馮嘉毅日前接獲一名八十歲的患者，合併有糖尿病、肺阻塞、心臟...
台北榮總胸腔部主治醫師馮嘉毅日前接獲一名八十歲的患者，合併有糖尿病、肺阻塞、心臟功能不佳，因肺炎住院治療病情一度控制，但是腎功能卻急劇下降，血壓不穩，又再度感染肺炎導致器官衰竭逝世。圖／馮嘉毅醫師提供
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明天是世界肺炎日，台大小兒部主任、感染症醫學會理事長黃立民指出，南半球流感疫情已屬中重度，十二月是關鍵期，呼籲高齡長輩及慢性病患者做好慢性病自主管理，最好先打肺炎鏈球菌疫苗提前準備。圖／黃立民提供
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中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學表示，在沒有疫苗保護力的空窗期，若老年人...
中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學表示，在沒有疫苗保護力的空窗期，若老年人或慢性病患不幸患上感冒或流感，很可能併發肺炎重症，此時有無自費接種肺炎疫苗，將成為預防肺炎的重要關鍵。圖／林志學提供
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肺炎流感疫苗慢性病

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