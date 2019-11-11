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世界肺炎日／嗜睡呼吸喘 小心不是感冒是肺炎

2019-11-11 22:25聯合報 記者蔡怡真／台北即時報導

由於肺炎初期症狀與感冒很像，台大教學部主任、感染科教授盛望徽指出，初期肺炎與一般感冒區別，在於肺炎會持續發燒，合併咳嗽黃痰並帶有血絲，呼吸胸痛不適或是比平常喘，這些都是重要的前兆，一發現就得趕快就醫治療，延遲治療可能引發心肺功能減弱，治療預後變差，甚至造成缺氧及死亡。

流感疫情還未大流行，已出現流感重症引發肺炎死亡個案，輔仁大學附設醫院重症醫學科主任劉偉倫今年已接獲近十例重症個案，患者多是高齡共病者，這類肺炎很難診斷，無高燒也沒有咳嗽，因嗜睡意識不清送來醫院時，都已敗血症了，甚至要用葉克膜救命。

劉偉倫說，由於這類患者免疫力都不好，免疫系統無力與病毒對抗產生高燒，也沒有力氣咳痰，家屬反映長輩只是嗜睡食欲差而已，怎知病情嚴重。

病人意識不清，目前已是國際上敗血症的最新標準之一，若再加上呼吸喘，每分鐘廿二次以上，血壓收縮壓值一百以下，這三個徵兆就是敗血症的前兆，劉偉倫建議，在流感季節期間，要多觀察患者的狀況，若出現呼吸困難或喘的情形，就不是一般感冒，有可能是肺炎狀況，必須立刻送醫。

高齡或慢性病患者一旦感染上肺炎，在治療上相對棘手，盛望徽指出，這些患者因為免疫力低以及潛在器官功能退化，使用抗生素治療肺炎，效果會比一般人差，而肺炎相關併發症的狀況如心肺器官衰竭的機會也增加，有些心血管共病患者甚至會造成心肌梗塞，這都是因為患者器官功能不佳，對疾病的耐受性差。

除了患者體弱造成治療困難外，抗藥性的問題也困擾著臨床醫師，盛望徽舉例，肺炎鏈球菌對盤尼西林的抗藥性以及黴漿菌對紅黴素的抗藥性都逐年增加，而隨著老年人口增加及共病免疫力下降，都影響抗生素治療結果，抗藥性的問題就會發生。

輔大附醫重症醫學科主任劉偉倫建議，在流感季節期間，要多觀察患者的狀況，若出現呼吸...
輔大附醫重症醫學科主任劉偉倫建議，在流感季節期間，要多觀察患者的狀況，若出現呼吸困難或喘的情形，就不是一般感冒，有可能是肺炎，必須立刻送醫。圖／劉偉倫醫師提供
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感冒與肺炎症狀大不同製表／記者蔡怡真
感冒與肺炎症狀大不同製表／記者蔡怡真
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台大教學部主任、感染科教授盛望徽指出，初期肺炎與一般感冒區別，在於肺炎會持續發燒...
台大教學部主任、感染科教授盛望徽指出，初期肺炎與一般感冒區別，在於肺炎會持續發燒，合併咳嗽黃痰並帶有血絲，呼吸胸痛不適或是比平常喘，這些都是重要的前兆。圖／盛望徽提供
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