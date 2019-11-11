世界肺炎日／雙重保護 桃園肺炎死亡率 六都最低

2019-11-11 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市衛生局長王文彥說，桃園首創全國同時採購十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗（ＰＣＶ13）及廿三價多醣體肺炎鏈球菌疫苗（ＰＰＶ23）兩種疫苗，ＰＣＶ13給六十五歲長者，ＰＰＶ23給六十六歲以上長者，今年擴大開放五十五歲原住民接種ＰＣＶ13，五十六歲至六十四歲原住民接種ＰＰＶ23，享受疫苗升級雙效保，守護長者健康。

王文彥指出，桃園二○一三年實施長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，並漸進式降低免費接種年齡層，逐步提升六十五歲以上長者疫苗接種涵蓋率，至二○一九年十月底，已提供長者接種十一萬五千七百一十七劑，六十五歲以上長者疫苗接種涵蓋率已達百分之四十三點八五，肺炎疫苗接種率優於全國的百分之廿四點五。

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依據法定傳染病通報系統數據顯示，二○一三至二○一八年全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症（ＩＰＤ）確診率分別為每十萬人口二點六八人、二點五五人、二點二三人、二點五二、一點九二及一點九三人；桃園市ＩＰＤ確診率從二○一三年每十萬人口二點七人，逐年遞減為二點五四人、一點九九人、一點八六人、一點三四人及一點三五人，二○一八年發生率雖較二○一七年略高每十萬人口○點○一人，但仍低於全國之每十萬人口一點九三人。

王文彥表示，二○一八年最新國人十大死因，肺炎連續三年蟬聯第三位，而桃園市自二○一三年起自籌經費採購肺炎鏈球菌疫苗提供長者接種以來，肺炎死亡率由二○一六年每十萬人口卅九點二人下降至二○一八年卅四點八人，連續兩年下降，肺炎死亡率六都最低，且桃園市十大死因中肺炎位居第四，顯現桃園疫苗接種成效優於全國。

二○一五年原住民族人口及健康統計年報統計，七十歲以下原住民因感染肺炎平均餘命損失達十五點二年，考量桃園市原住民族人口逐年增長，又是全國第三大原住民族縣市，為守護原民健康、遠離肺炎威脅，今年七月卅日開放五十五歲原住民接種ＰＣＶ13，五十六歲至六十四歲接種ＰＰＶ23，擴大疫苗接種保護網。

衛生局表示，肺炎鏈球菌有九十幾種血清型別，可引起敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與併發症，甚至死亡。