世界肺炎日／流感疫苗晚開打 高危險群先打肺炎疫苗

今年公費流感疫苗史上最晚開打，六十五歲以上長者十二月八日接種，不少民眾擔憂天氣變冷加速疫情，寧自掏腰包帶父母打自費疫苗。

明天是世界肺炎日，台大小兒部主任、感染症醫學會理事長黃立民指出，南半球流感疫情已屬中重度，十二月是關鍵期，呼籲高齡長輩及慢性病患者做好慢性病自主管理，最好先打肺炎鏈球菌疫苗提前準備。

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黃立民分析，每年流感疫情高峰從十二月到次年二月，但今年有些公費疫苗施打對象要到一月才能打疫苗，恐因來不及產生保護力併發肺炎等重症。肺炎連續三年為國人十大死因的第三名，黃立民指出，肺部是人類重要的器官，是免疫系統的第一道防線，但隨著人口老化、慢性病以及空汙問題導致因肺炎死亡人數持續上升，據統計，肺炎患者約百分之二十在感染第一個月死亡，肺炎常成為老弱患者的最後病名。

疾管署副署長羅一鈞指出，流感演變成肺炎原因大致可分為三種，最常發生在感染流感長者身上病程，是因呼吸道黏膜受損，易感染肺炎鏈球菌等細菌，導致嚴重肺炎；學齡前幼兒流感併發肺炎，則可能是流感病毒直接侵襲肺部引起；再者為流感病毒造成原來的心肺慢性病惡化，使肺部功能變差或誘發肺炎發作。

造成肺炎的原因很多，其中肺炎鏈球菌為社區型肺炎最常見的致病原，羅一鈞說，國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發於五歲以下幼童及六十五歲以上長者，其中又以七十五歲以上長者發生率最高。而透過疫苗接種可降低嚴重併發症或死亡。

一般民眾總以為肺炎沒什麼，治療就好，但是今年流感重症來得快又急，治療也面臨抗藥性問題。輔仁大學附設醫院重症醫學科主任劉偉倫指出，十月起陸續有流感重症患者送到加護病房，患者約有百分之廿五合併細菌性感染，其中又以肺炎鏈球菌及金黃色葡萄球菌為主，另百分之十五合併黴菌感染，治療棘手。

黃立民說，目前抗藥性最嚴重的細菌，就是肺炎鏈球菌、克雷伯氏肺炎菌、金黃色葡萄球菌，尤其肺炎鏈球菌，即使使用第三線頭孢子素，也有百分之四十到五十的抗藥性，治療難度愈來愈高。黃立民建議高齡長者及慢性病患在沒有流感疫苗前，最好還是先打肺炎疫苗，據統計，單獨打肺炎疫苗或流感疫苗都可減少五成以上的肺炎住院率。流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗一起打，效果加乘可減少百分之七十的肺炎感染機率，降低流感併發重症風險。