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慢飛天使的音樂教母 盼為身障孩子打造幸福音樂村

2019-11-11 21:09聯合報 記者馮靖惠／即時報導

台北醫學大學從2017年起資助台灣身心障礙者音樂關懷協會，幫助熱愛音樂的身障學生站上國際舞台。今在北醫大校園舉辦首映會，播放他們前往美國參賽的紀錄片，也邀請到幕後推手、台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺，分享一路走來的心路歷程，如何為身障學生譜出動人樂章，下一步她將為這群慢飛天使打造「幸福音樂村」，讓身障孩子在那裡一起生活，種植香草植物或經營餐廳，一起快樂練習、表演。

「音樂是打開特殊孩子內心世界的最佳途徑。」陳蔚綺抱持這樣的信念，從1995年開始，她利用課後私人時間，義務教導身心障礙學生琴藝。24年來她所指導的60名學生，就有9位獲得總統教育獎，有著「總統教育獎之母」之稱。

在身障學生眼中，陳蔚綺就是像是他們的媽媽一樣。總統教育獎得主陳彥豪說，陳老師從來沒有罵過他，既使知道他回家疏於練習，彈得不好，也都是鼓勵他「回家再練熟一點。」升上國中課業壓力大，每次想要放棄時，「就想到老師溫柔的臉」，咬著牙也要撐過去。

北醫大表示，陳彥豪今天也帶來自創曲「對決」及「宇宙的奇幻旅程」，只見他雙手在黑白鍵上輕快的跳躍，彈奏出動人旋律。很難想像陳彥豪因先天弱視，從小被判定是中度視障，根本無法看清楚琴譜，陳蔚綺替他量身打造「雙鋼琴」教法，讓他跟著音樂彈，用聽力取代視力，「讓耳朵變成眼睛」。

陳蔚綺說，去年冬天，她跟領隊羅玉潔帶領著八名參賽學生前往美國紐約參加「第四屆身障者國際鋼琴大賽」，因為學生大多來自弱勢家庭，必須籌募旅費，出國前她到處「籌錢」。所幸北醫大獲悉此事，深受感動，集結眾人之愛，舉辦慈善義賣會伸出援手，共募得300萬元，成功幫助選手圓夢。

選手們也不負眾望，與來自全球16個國家、35名選手一較高下，總計榮獲3金2銀3銅的好成績，為國爭光。獲得金牌的顧永鍇今天也帶來得獎曲目「李斯特超技練習曲第十首」，展現絕妙琴技。

顧永鍇自小罹患輕度自閉症，9歲開始學習音樂，意外開啟他與世界連結的窗口。帶著靦腆笑容，顧永鍇彈奏起鋼琴時而抒情、時而雀躍，展現鋼琴家的架勢。如今他也透過音樂回饋社會，到兒童醫院擔任音樂志工，藉由琴聲傳遞愛的力量，撫慰病童的心。

如今，這群慢飛天使一個個大學畢業，考上街頭藝人證照，可以靠音樂養活自己。但陳蔚綺心中還懷抱更遠大的夢想，她看見身障孩子終老的問題，明白家長內心的擔憂。

陳蔚綺說，期待有一天能打造一座「幸福音樂村」，讓身障孩子在那裡一起生活，種植香草植物或經營餐廳，一起快樂練習、表演，創建一個自立自強、互助關懷的音樂社區，幸福到老。

「台灣還需要更多的陳蔚綺！」北醫大副校長李飛鵬表示，北醫體系的核心價值之一，正是「社會服務」，在陳蔚綺老師的身上，看見最好的典範，令人相當敬佩。未來北醫體系將持續善盡社會責任，發揮助人的影響力，號召更多善心人士投入，協助慢飛天使勇敢追夢，超越自身障礙，在音樂的世界中展翅翱翔，彈奏出最美的生命樂章。

「第四屆身障者國際鋼琴大賽」金牌得主顧永鍇，今天現場演奏的曲目是「李斯特超技練習...
「第四屆身障者國際鋼琴大賽」金牌得主顧永鍇，今天現場演奏的曲目是「李斯特超技練習曲第10首」，獲得北醫大師生如雷的掌聲。圖／台北醫學大學提供
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