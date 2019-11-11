不只腦中風 小腸也會中風

2019-11-11 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



大眾一般都知道腦中風，但你知道小腸也會中風嗎？醫師說，小腸中風就像腦中風一樣，因為供應血流的血管阻塞栓塞，造成小腸缺血而引起。醫師表示，一旦小腸中風只能切除，而失去大部分小腸，使得食物無法被吸收，只能仰賴營養針維持基本的水分和熱量，長期下來容易發生靜脈導管感染及菌血症，甚至肝臟病變或硬化等併發症，只有少數幸運患者還能透過小腸移植，重拾進食的喜悅。

65歲的黃先生11年前劇烈腹痛且伴隨血便，緊急送醫後發現是腸繫膜動脈栓塞，也就是俗稱的小腸中風。北榮移植外科主治醫師蔡昕霖表示，小腸中風的病例並不多見，65歲以上、過去有心血管病史者為高危險群。

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由於小腸僅靠腸繫膜動脈來供應血流，就像聯外道路只有一條，一旦發生栓塞，小腸幾乎全部都會壞死。黃先生的小腸壞死，原先200多公分的小腸切除後僅剩30公分，食物從口進入只花了15分鐘便到肛門，完全無法發揮營養吸收的功能，因此多年來僅能依賴全靜脈營養維生。

但是長期的高濃度營養劑注射容易引發反覆菌血症、大靜脈栓塞等病發症，黃先生在這11年間，便發生多次菌血症和休克，住院35次，更換靜脈導管13次，而不得不接受小腸移植。所幸今年8月獲得大愛捐贈，讓黃先生有小腸移植的機會，並在手術後終於能由口正常進食。

蔡昕霖說，並非所有患者都能進行小腸移植手術。一方面是小腸移植為器官移植中最為複雜且艱鉅的治療，另一方面是受贈者有嚴格的刪選條件，包括必須長期存活、沒有惡性腫瘤且通過移植評估。但由於小腸中風的治療流程以全靜脈營養為優先，但其中有10至20%會發生併發症，且連續施打至第五年的存活率趨近於零，因此像黃先生撐了11年的患者少之又少。