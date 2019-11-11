雲林危橋整建要求全額補助 公總：全台標準一致
2019-11-11 19:56
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
南方澳跨港大橋斷裂，交通部要求清查全台橋梁，雲林縣有16座被列為需要馬上派修的危橋，加上一年內要維護的橋梁，經費共2.14億元，雲林縣議會誠信聯盟黨團今要求中央「不分藍綠」全額補助。交通部公路總局回應，全台補助標準一致，雲林16座危橋，其中7座雲林已編列經費修復，其餘9座則納入中央全額補助範圍。
公路總局表示，行政院長蘇貞昌11月8日視察嘉義縣政府臥龍橋時，已宣布全國需改建的62座橋梁，由中央全額補助。
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雲林縣有16座必須改建的危橋，公路總局說，依據雲林縣政府10月18日函送交通部資料，其中7座雲林已編列經費維修，另外9座則已全數納入行政院所宣布的全額補助範圍內。
議員另要求一年內需要維護的橋梁也要由中央補助經費，公路總局表示，這是一般性地方政府需自行辦理事項，並不屬於本次全額補助範圍，且這是全國各縣市補助的一致標準。
公路總局說名，各縣市公路橋梁維修經費，自93度年起，行政院主計總處依照汽燃費分配原則，納入統籌分配款內，逕撥各縣市政府透列預算辦理，應由各縣市政府本於權責，盡速辦理橋梁維修改善，以維護用路人行的安全。
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