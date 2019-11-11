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維也納宮廷舞會 享受社交互動

2019-11-11 20:25台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

大提琴家張正傑（左）的舞藝不讓琴技專美於前，與舞蹈老師李若菱（右）大秀一段優雅的...
大提琴家張正傑（左）的舞藝不讓琴技專美於前，與舞蹈老師李若菱（右）大秀一段優雅的社交華爾滋。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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嚮往維也納宮廷舞會嗎？不是畢業生仍有舞會可參加！秋冬盛宴「中山堂維也納宮廷舞會」將於16、17日登場，除了有鼓霸大樂隊伴奏，還有五星級酒店餐點相伴。主辦者大提琴家張正傑表示，年輕時在維也納讀書發現，跳舞對於奧地利人是很優雅的社交活動，希望將這份美好體驗分享給台灣民眾。

社交華爾滋重互動

舞蹈老師李若菱表示，社交舞的華爾滋跟國標舞其實差別不大，社交華爾滋比較少高難度的動作，著重流暢性，讓跳的人在舞蹈中享受音樂，還有跟舞伴的互動。國標華爾滋比較注重雙人的默契跟技巧，但最重要都是跳起來要快樂。就算沒有舞伴也可以來，跳簡單的恰恰舞步，舞蹈就是隨著音樂去舞動就好。

中山堂曾是國宴舉辦的場所，而光復廳雅緻的大型水晶燈、挑高的迴廊，以及優雅古典的花藝佈置，都重現當年宴會盛典風華。除有大提琴家張正傑、單簧管演奏家莊蕙竹、鋼琴家謝婉玲中場表演外，知名舞蹈老師李若菱也將擔任開舞，帶領所有參加舞會者一同享受身體律動。

大提琴家張正傑（右）親自拉奏一段古典音樂，讓舞蹈老師李若菱（左）隨之起舞。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

美妙的社交體驗

張正傑說，跳舞對奧地利人是很日常的社交活動，維也納歌劇院都有現場的樂團，華爾滋跟爵士樂風會來回切換，而且那邊的開舞都是需要經過考試的。很希望女兒在18或19歲那年可以參加，女兒頭一次跳舞是由爸爸帶領，不覺得這種氣氛很美妙嗎？很希望台灣有文化跟社交的場所，能實現這樣親友互動的回憶體驗。

【更多精采內容，詳見

社交維也納張正傑

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