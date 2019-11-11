親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

「總統教育獎之母」陳蔚綺 教身障生彈琴揚名國際

2019-11-11 17:22聯合報 記者章凱閎／即時報導

台北醫學大學從2017年起資助國內身障生參加「身障者國際鋼琴大賽」，北醫大今天舉辦赴美參賽紀錄片的首映會，邀請幕後推手、台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺分享心路歷程，以及她如何為一群身障學生譜出動人樂章，打造「幸福音樂村」。

台北醫學大學2017年起資助台灣身心障礙者音樂關懷協會，幫助熱愛音樂的身障生站上國際舞台。

「音樂是打開特殊孩子內心世界的最佳途徑！」陳蔚綺說，1995年起，她開始利用課後私人時間，義務教導身心障礙學生琴藝。24年來她所指導的60名學生，就有9位獲得總統教育獎，堪稱「總統教育獎之母」。

在身障學生眼中，陳蔚綺如同他們的媽媽。總統教育獎得主陳彥豪說，陳老師從來沒有罵過他，既使知道他回家疏於練習，彈得不好，也都是鼓勵他「回家再練熟一點」，升上國中課業壓力大，每次想要放棄時，「就想到老師溫柔的臉」，咬著牙也要撐過去。

陳彥豪今天也出席紀錄片首映會，帶來自創曲「對決」及「宇宙的奇幻旅程」。先天弱視、從小被判定中度視障的他，其實無法看清楚琴譜，是陳蔚綺替他量身打造「雙鋼琴」教法，讓他跟著音樂彈，用聽力取代視力，「讓耳朵變成眼睛」。

陳蔚綺說，去年冬天，她跟領隊羅玉潔帶領著8名參賽學生前往美國紐約參加「第四屆身障者國際鋼琴大賽」，因學生大多來自弱勢家庭，必須籌募旅費，出國前她到處籌錢，北醫大也因此舉辦慈善義賣會伸出援手，共募得300萬元，成功幫助選手圓夢。

選手們也不負眾望，與來自全球16個國家、35名選手一較高下，總計榮獲3金2銀3銅的好成績，為國爭光。獲得金牌的顧永鍇今天也帶來得獎曲目「李斯特超技練習曲第十首」，展現絕妙琴技。

陳蔚綺說，期待有一天能打造一座「幸福音樂村」，讓身障孩子在那裡一起生活，種植香草植物或經營餐廳，一起快樂練習、表演，創建一個自立自強、互助關懷的音樂社區，幸福到老。

北醫大副校長李飛鵬表示，北醫體系的核心價值之一是「社會服務」，在陳蔚綺的身上，他看見最好的典範。未來北醫體系也將持續善盡社會責任，發揮助人的影響力。

「第四屆身障者國際鋼琴大賽」金牌得主顧永鍇帶來得獎曲目「李斯特超技練習曲第十首」...
「第四屆身障者國際鋼琴大賽」金牌得主顧永鍇帶來得獎曲目「李斯特超技練習曲第十首」。圖／北醫大提供
分享
台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺（左）教導身障學生譜出動人樂章，打造「幸福...
台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺（左）教導身障學生譜出動人樂章，打造「幸福音樂村」。圖／北醫大提供
分享

北醫大身障者紀錄片

相關新聞

外送經濟火了上千年 從這個朝代開始…連皇帝都愛上

2019-11-11 11:00

台灣人缺碘！長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:19

美麗大海滿目瘡痍 他為大海請命打造軟絲產房

2019-11-11 09:02

買到要剁手指了嗎？ 它們是你存不了錢的三大兇手

2019-11-11 15:49

台灣人愛去日本玩 日籍YouTuber警告：勿踩「五大禁忌」

2019-11-11 15:22

員榮醫院一站服務獲好評 生命之鍊救人命

2019-11-11 17:45

綠金！全台1.1萬家綠色商店 去年銷售額446億元

2019-11-11 17:05

年紀輕輕「舉弱」男 當心還有這些病

2019-11-11 16:44

早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠

2019-11-11 16:23

小腸中風成「直腸子」難進食 苦11年移植成功

2019-11-11 16:03

天冷就想來一杯！你知道為什麼可可粉很容易結塊嗎？

2019-11-11 15:29

助罕見病患重新站起來 陳英和獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 15:01

農業智慧大應用 區塊鏈查產銷履歷

2019-11-11 14:57

阻擋前列腺癌轉移 國衛院找到解方

2019-11-11 14:28

市售蒸氣掛燙機抽檢 10件有2件不符規定

2019-11-11 14:25

新竹以北創新低溫 雙溪今晨12.5度

2019-11-11 14:23

台灣建築獎揭曉 基隆東岸廣場、富藝旅並列首獎

2019-11-11 12:34

照護早產兒別慌 線上居家手冊助他健康成長

2019-11-11 12:33

雙11「你不是最慘」 林試所提名植物界最佳光棍獎

2019-11-11 12:12

世界肺炎日 醫師：抽菸罹肺炎較不抽菸高4倍

2019-11-11 11:30

國衛院研究：蜂膠萃取物 成治療前列腺癌新曙光

2019-11-11 11:29

膝蓋運動傷害拖10年 重建前十字韌帶又能舉重了

2019-11-11 10:34

突急性腦中風 醫師：謹記「臨微不亂」四步驟

2019-11-11 10:29

新竹以北再創新低溫！ 氣象局：冷到周三晚再迎雨勢

2019-11-11 09:08

淡水14.7度 新竹以北多為入秋以來最低溫

2019-11-11 07:34

位於下風處 中南部今空品亮「橘燈」

2019-11-11 05:16

今中部以北最低溫15度 東半部有雨

2019-11-11 05:15

健康你我他／抗秋燥 油你真好

2019-11-11 01:19

空腹、飯後腹部不適…當心消化性潰瘍

2019-11-11 01:19

健康名人堂／台灣全民健保 走向國際

2019-11-11 01:19

懷疑長輩失智？一條龍篩檢免折騰

2019-11-11 01:17

新竹昨現11.7度 周三冷完換雨來

2019-11-11 01:03

直鐵探過路 交部：北宜高鐵 免可行性評估

2019-11-11 01:00

單親家庭休學繭居 高三生竟回：要等媽倒下才工作

2019-11-11 00:56

台鐵標案又出包 鐵道學會：內部文化才是核心

2019-11-11 00:55

驗不過！台鐵新維修車 「誤點」4個月

2019-11-11 00:46

繭居族溫床…父母強勢每事管 女寧願窩房追劇

2019-11-11 00:40

優人物／文心建設葉曉甄 灌溉藝術眼光 成就建築思維

2019-11-11 00:38

繭居兒日增 沉迷網路、拒學

2019-11-11 00:29
看更多

熱門文章

電信超狂雙11 優惠攻略看這裡

2019-11-11 08:39

一張圖秒懂下周天氣！周三晚上變天又濕又冷

2019-11-10 20:59

單身更要吃飽飽！ 10家速食業者雙11沒忘記妳／你

2019-11-11 09:39

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

同事揪團訂起來！ 7家咖啡商品雙11優惠

2019-11-11 09:20

商戰奇蹟！4個宅男1句話 催生破兆元全球商機

2019-11-11 09:00

別再笑「金魚腦」！研究：容易健忘反而是聰明的一種

2019-11-10 20:34

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

外送經濟火了上千年 從這個朝代開始…連皇帝都愛上

2019-11-11 11:00

單親家庭休學繭居 高三生竟回：要等媽倒下才工作

2019-11-11 00:56

最低只要111元！快趁雙11手刀搶機票 告訴你怎麼買最便宜

2019-11-11 11:27

新竹以北再創新低溫！ 氣象局：冷到周三晚再迎雨勢

2019-11-11 09:08

台灣人愛去日本玩 日籍YouTuber警告：勿踩「五大禁忌」

2019-11-11 15:22

雙11量販店優惠懶人包！ 百件商品買一送一搶商機

2019-11-11 09:32

突急性腦中風 醫師：謹記「臨微不亂」四步驟

2019-11-11 10:29

5天長灘島蜜月另一半「全程黏手機」 全團關心落單妻

2019-11-11 14:46

早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠

2019-11-11 16:23

雙11光棍節搶優惠 單身友善餐廳「最低11元」吃一餐

2019-11-11 10:01

台灣建築獎揭曉 基隆東岸廣場、富藝旅並列首獎

2019-11-11 12:34

雙11機票買起來！阿聯酋飛德國未稅價只要7111元

2019-11-11 11:53

台61明年全線通車 北中南設3地磅站抓超載

2019-11-10 20:59

買到要剁手指了嗎？ 它們是你存不了錢的三大兇手

2019-11-11 15:49

驗不過！台鐵新維修車 「誤點」4個月

2019-11-11 00:46

唐綺陽星座運勢週報：處女桃花從新朋友找起 天秤正財機會多

2019-11-11 07:34

每日星座運勢／雙魚別因慾望影響事　偏財見好就收

2019-11-11 00:00

旅展買氣旺！寒舍、晶華連3天賣破千萬 吃到飽仍最夯

2019-11-10 18:49

雙11「你不是最慘」 林試所提名植物界最佳光棍獎

2019-11-11 12:12

封閉20年！ 東北角「聽濤營區」塗上粉紅迷彩對外開放

2019-11-11 00:25

新竹昨現11.7度 周三冷完換雨來

2019-11-11 01:03

最愛的包車出遊都不去了 十位熟女有三位有此困擾

2019-11-10 20:01

今中部以北最低溫15度 東半部有雨

2019-11-11 05:15

【心情點滴】ㄚ若／他的奶奶

2019-11-11 06:00

【為母心情】小毛小姐／跟小男孩要

2019-11-11 06:00

【照護難題】賈素娟／趴在玻璃門上的人影

2019-11-11 06:00

酷航限時48小時促銷 飛東京大阪機票半價

2019-11-11 11:30

繭居兒日增 沉迷網路、拒學

2019-11-11 00:29

月付35K讓你「逛公園」？ 網曝徵才真相

2019-11-11 12:34

懷疑長輩失智？專家教你這樣做 11月16日天晟開講

2019-11-10 20:06

直鐵探過路 交部：北宜高鐵 免可行性評估

2019-11-11 01:00

草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波

2019-11-11 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top