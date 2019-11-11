綠金！全台1.1萬家綠色商店 去年銷售額446億元
2019-11-11 17:05
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
為表揚外界對綠色消費的努力，環保署今天在「2019 ITF 台北國際旅展」表揚環保標章績優單位及推廣低碳產品等多家業者，並宣布至今已有1.1萬家綠色商店，去年總計販售綠色產品金額達446億元。
環保署今天舉辦「108年績優綠色服務暨環保標章業者表揚典禮」及「108年低碳產品獎勵暨貢獻碳足跡排放係數業者表揚典禮」，表揚長期支持環保標章績優單位21家、108年度取得服務業環保標章業者13家、107年度績優綠色商店15家、108年度低碳產品獎勵3家及108年度貢獻碳足跡排放係數業者9家。
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環保署81年起推動「環保標章」制度，至今約有4600項有效產品，其中服務業環保標章已有29項；98年起推動「產品碳足跡標籤」制度，至今具有396項有效碳足跡標籤產品、22項碳足跡減量標籤產品。
另為使消費者便利購買綠色產品，環保署97年起推動綠色商店計畫，目前約有1萬1千家綠色商店，107年度綠色商店販售綠色產品金額約446億元。
環保署表示，今天還表揚超過20年持續申請環保標章產品認證的績優業者，盼引導其他業者仿效，開創綠色市場。近年綠色產品範疇逐漸擴大，提升我國在國際間的綠色競爭力，也逐步提高國人對綠色產品及綠色服務的認同，盼未來繼續推廣。
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