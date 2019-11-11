年紀輕輕「舉弱」男 當心還有這些病

2019-11-11 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



早洩不是慢性病，亦與年齡無關，高達三分之一男性都有經驗，除了影響性生活品質，不容忽視的是早洩者有更高風險有其他共病。台大醫院泌尿科主任、台灣男性醫學學會理事長張宏江提醒，早洩男性有較高風險同時有勃起功能障礙，勃起功能障礙者則是糖尿病的早期症狀之一。

張宏江指出，根據台灣2019年最新研究，分析937位平均41歲男性問卷結果發現，早洩組同時罹患勃起功能障礙的風險是非早洩組的12.7倍。張宏江說，勃起功能障礙發生率隨年齡增加，雖可以在疲軟狀態射精，但對於性生活滿意度亦有影響，更重要的是，可能代表本身有糖尿病而不自覺。

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張宏江表示， 糖尿病衍伸的神經及血管病變，是勃起功能障礙的重要成因，許多年輕人已有糖尿病而不自覺，其實勃起功能障礙就是一個值得留意的警訊。 建議勃起功能障礙的患者，不分年齡都要一併檢查血糖，把血糖控制好，才能治本。

張宏江進一步提醒，許多男性認為早洩只是身體不好，可以靠運動或食補改善，其實都是錯誤迷思。早洩本身是一種應治療的疾病，若放任不管，會導致親密關係及雙方心理健康受損。男性擔憂自已表現不好，影響伴侶滿足，甚至會失去自信、逃避情感關係、衍生憂鬱症，女性則會誤以為男性對自己沒興趣，擔心是自己的問題，不滿意卻又擔心傷害對方感受。

張宏江表示，早洩診斷須同時符合三項條件：無法控制太快射精、造成心理壓力、造成性生活雙方困擾。導致早洩的常見原因包括攝護腺發炎，發炎物質導致局部神經過度敏感而容易早洩，也有人因為勃起功能障礙，因擔心勃起時間不夠長，衍生心理壓力而早洩。

治療攝護腺發炎及勃起功能障礙的同時，早洩也有多種療法可試。張宏江表示，目前實證支持的療法包括行為療法、心理治療、麻醉型軟膏或噴霧、口服藥。行為療法需要伴侶共同努力，學習在性行為過程中控制射精的小技巧，例如在快射精前捏住龜頭，或改用男性被動的體位。