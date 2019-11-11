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早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠

2019-11-11 16:23聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

又到1111光棍節，台大醫院泌尿科主任、台灣男性醫學學會理事長張宏江提醒男性同胞，研究顯示有五分之一女性曾因在意男友早洩而選擇分手，但男性面對自身早洩狀況的態度總是太過閃躲消極，寧願嘗試無效偏方多年也不好意思就醫。

張宏江表示，2015年有跨國研究針對義大利、墨西哥、南韓三國各約500名女性進行調查，結果發現義大利女性有23%、墨西哥38%、南韓18%曾因性生活有早洩問題而放生男友。另有亞太地區調查發現，八成早洩男會先嘗試偏方，認為早洩不是病，只是身體不好，靠練氣功、運動、吃補品就能改善，而且即便無效，還是會持續嘗試各種偏方長達2至3年半，才會接受這些做法根本沒用。

發現傳統療法沒用，終於走進了診間，男性對於早洩還是難以啟齒。張宏江說，他常遇到男性在診間顧左右而言他，先用一些「晚上尿比較多」或不舉、冷感之類的話題，來試探醫師和護理師的反應，話題繞一大圈，才趁護理師暫時離席小聲說「最近比較快⋯⋯」。

張宏江強調，早洩不是慢性病，亦與年齡無關，高達三分之一男性都有經驗，如果狀況頻繁卻放任不處理，很容易造成心理壓力、影響親密關係。建議男性勇敢就醫、積極治療，通常只需要短期服藥就能有效改善，不需終生服藥。

張宏江說，早洩口服藥可以提高大腦血清素濃度，調節神經反應，在性行為前一小時服用，經大約6至12次服藥後，射精的前驅時間可延長至3分鐘以上，有效改善性生活滿意度，不過早洩治療用藥目前尚無健保給付，服藥一次大約需要350至400元。

此外，早洩用藥會增強抗凝血劑的作用，服藥者也需要注意水分攝取充足，否則可能會有低血壓或暈眩的副作用。張宏江建議，有服用其他藥物或慢性病的患者，服藥前應與醫師及藥師討論。

研究顯示有五分之一女性曾因在意男友早洩而選擇分手，但男性面對自身早洩狀況的態度總...
研究顯示有五分之一女性曾因在意男友早洩而選擇分手，但男性面對自身早洩狀況的態度總是太過閃躲消極。 圖／台灣男性醫學學會提供
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