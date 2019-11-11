小腸中風成「直腸子」難進食 苦11年移植成功

2019-11-11 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



65歲的黃先生11年前劇烈腹痛且伴隨血便，緊急送醫後發現是腸繫膜動脈栓塞。由於小腸靠腸繫膜動脈供給血流，一旦堵塞就會造成全部小腸壞死。黃先生的小腸壞死切除後僅剩30公分，食物從口進入只花了15分鐘便到肛門，「直腸子」完全無法發揮營養吸收的功能，因此多年來僅能依賴全靜脈營養維生。所幸今年8月獲得大愛捐贈，讓黃先生有小腸移植的機會，並在手術後終於能由口正常進食，重拾進食的喜悅。

由於黃先生11年來全靠全靜脈營養維生，最基本進食的權利因此喪失。加上長期經由血管施打高濃度營養劑，使得黃先生代謝分泌失調、多此靜脈導管感染和菌血症等病發症，不得不接受小腸移植。

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北榮移植外科主治醫師蔡昕霖表示，由於小腸移植是所有器官移植中最為困難的手術，且植入的小腸功能無法預期加上移植後照護困難，因此全世界一年執行的案例少於100例。

蔡昕霖說，小腸移植第一關必須先清除腸道沾黏，第二關是動脈和靜脈血管重建，最後才是進行腸道重建吻合，因此手術時間長達11小時才宣告完成。小腸移植後的照護更是艱鉅的挑戰。由於小腸移植容易造成急性排斥，來勢洶洶且沒有任何徵兆，因此需定期內視鏡檢查和腸道切片來檢查腸道是否完美健康。

經由糖水、流質食物、細碎飲食再到軟食一步步的飲食調整，黃先生終於在術後第30天完全脫離全靜脈營養。當他得知可以正常進食時，開心地表示最想吃「排骨便當」。但他也表示，現在已收拾起過去大吃大喝、大不了拉肚子的心態，現在完全依照醫師的指示飲食，甚至每天報告喝水量。