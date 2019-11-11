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買到要剁手指了嗎？ 它們是你存不了錢的三大兇手

2019-11-11 15:49聯合新聞網 綜合報導

太多無用的餐具是過度消費最常見的兇手之一。圖片來源／ingimage
太多無用的餐具是過度消費最常見的兇手之一。圖片來源／ingimage
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有些人一生當中雖然竭盡所能的在存錢，卻不管怎麼樣都入不敷出。日本網站All About為此整理出了妨礙小資族存錢的三大兇手，指出「銅板商品、餐具、收納用具」正是干擾你存錢的元兇。

便宜就好？ 銅板商品是浪費元兇

從小孩子到老年人都很喜歡的銅板商店（又稱十元商店、五十元商店），因為只需要一個硬幣的價格就可以買到物美價廉的商品而廣受好評。只要有想要的東西，去銅板商店多半都找得到，銅板商店儼然成為我們生活不可或缺的一部分。

然而，你是怎麼「逛」銅板商店的呢？往往有人以為，銅板商店因為便宜，所以便肆無忌憚地購物，反而買了一堆不需要的東西，變成了「散財童子」。

買了沒在用？ 特色餐具要三思

有些人會按照食物和季節的不同使用不同的餐具，當然，西式、中式、日式餐點在餐具上有其需要，但家裡真的這麼常出現各國料理嗎？甚至是其他食物專用的餐具，像是瑞士起司鍋、章魚燒機、冰淇淋機等幾乎不會使用到的用具，在購買前更是要請三思而後行。

另外，比起總是在銅板商店補充新的餐具，或許使用名牌餐具才是一個較好的做法：名牌餐具因爲有固定款式，如果有損壞也容易補齊，甚至可以當成傳家之寶流傳給下一代，長期來說可以視為投資。

收納用具反而成為購物陷阱

老是覺得「因為家裡收不整齊」而買下收納用具的人要注意了。如果本來的收納空間就不夠的話，代表家中的物品已經遠遠大於生活所需，其中，首當其衝的自然就是「減少購物」。因此，比起再去購買收納用具，應該要先捨棄掉自己不需要的物品才對。

以上所說的這三樣東西，如果能夠好好利用的話，其實都是能夠為自己創造更豐富生活的有用物品。然而，如果是漫無目的的買下這些東西，不只會變成無意義的消費，還會降低生活的品質。購物時，務必要注要自己是否真的有需要，再決定自己要不要買下比較好。

省錢

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