台灣人愛去日本玩 日籍YouTuber警告：勿踩「五大禁忌」

2019-11-11 15:22 聯合新聞網 文章提供／遠見



如果有機會跟日本人聊天，五大聊天地雷提供台灣民眾參考。圖／ingimage 分享 facebook 日圓匯率近日下探半年低位，讓更多哈日族蠢蠢欲動。當大批台灣民眾搶著去賞楓時，卻有日籍YouTuber貼心提醒：赴日千萬別亂說話，切勿踩「五大禁忌」。

「日本」堪稱是國人最愛旅遊的地區。根據觀光局的統計顯示，赴日旅遊人數由2009年的111.4萬人，大幅成長至2018年的482.6萬人，短短10年增幅超過三倍。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國人鍾愛日本的原因，除偏好日本文化、美食及商品，更因近年廉價航空興盛，提高赴日旅遊意願，若日圓貶值，距離台灣較近的日本便成為首選，也讓赴日次數不斷攀升。有的人每年去一次，也有人一年去好幾次。

但要提醒大家的是，赴日旅遊切勿踩到五大禁忌，以免破壞美好假期。

日本YouTuber「Iku老師／Ikulaoshi」發布了一則影音，名為「跟日本人聊這些你就死定了！不可以聊的5件事！」，吸引超過40萬人次瀏覽。

「你是信什麼宗教？」在日本不要問信仰問題比較好，尤其，初次見面千萬別談這些。Iku老師表示，日本人比較怕麻煩，當自己跟別人信仰不一樣的時候，恐怕會陷入難以解釋的尷尬局面。

禁忌2》政治議題

台灣人瘋政治，現在適逢大選熱季，政治常成為庶民茶餘飯後的話題，但Iku老師提醒，到日本與人初次見面，就談論政治是非常不禮貌的，千萬別因立場問題，讓見面的氣氛搞得不愉快，但他也強調，一定有政治狂熱者對政治議題樂此不疲，但不論如何，這個話題記住一個原則：「不要從你開始講比較好」。亦即如果是日本人先提起，再互動談論。

禁忌3》天皇相關話題

日本皇室一舉一動雖備受外界關注，但Iku認為，天皇的話題就像政治一樣敏感，有些日本人支持皇室，也有部分日本人不支持皇室，既然如此，那就別輕易開口談皇室相關話題，以免招惹麻煩或爭論。

禁忌4》薪水收入

談「錢」對日本人來說，是一件沒禮貌、沒水準的事情。Iku老師指出，台灣的婆婆媽媽很熱情、很愛關心別人，舉凡「房子多少錢？」「薪水多少？」「存了多少錢？」，這些私人隱私的話題，在日本最好連起個「好奇心」的動念都不要有，否則日本人會覺得你很沒有素養，因為那是很「俗」的事情，甚至會懷疑：你要對我做什麼？

禁忌5》情色產業

儘管日本的色情產業鏈很發達，外界也認為日本人「內心是很開放的」，但不是每位日本人都想聊這類話題。Iku老師提醒，台灣人在日本千萬別大聊「喜歡哪個AV女優？」他認為，除非大家幾杯黃湯下肚後，氣氛熱絡下，比較合適聊這類話題，否則別輕易談這些事，會把現場氛搞得很尷尬。

排除上述五個禁忌話題，日本人究竟最愛聊什麼話題，答案跌破眾人眼鏡，竟然是「天氣」。Iku老師笑說，天氣話題看似很無聊，但日本人真的很愛看天氣，而且這個話題不會傷害到任何人。

當你開口的第一句話，就決定了別人對你的印象，不論前往日本或其他國家，務必留意各地的禁忌話題，既尊重當地人，也能交到朋友，達到放鬆休閒、認識異國文化的旅遊目的。

（作者／ 江星翰 本文出自2019.11.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）