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助罕見病患重新站起來 陳英和獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 15:01聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和是慈濟首位外科醫師，他在脊椎手術及人工關節手術的成就，成功讓罕見的極重度先天性膝反曲，身體呈「L」型的患者重新站起來，更直接測試復健護具，幫病患學習行走，視病猶親的他，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」殊榮。

66歲的陳英和自1991年施行第一例僵直性脊椎炎駝背矯正手術，技術獨步全球，更被收錄在美國《骨科新知》第八版，並撰寫成為2009年美國教科書《小兒脊椎手術》僵直性脊椎炎的手術治療章節，團隊經驗成為全世界的治療指引。

畢業於台灣大學醫學系的陳英和，在台大醫院擔任住院總醫師時，得知花蓮慈濟醫院啟業，便自願到後山從醫，陳英和認為，同樣的努力若放在醫療資源缺乏的花蓮，是0到1的效果，選擇留在東部「讓更多的病人因為我的努力，而得到完善的醫療照顧」。

陳英和遇過最嚴重的病例是2013年來自廈門市的楊先生，他的身體駝背變形超過200度，臉部緊貼著膝蓋，歷經5次的矯正手術，嚴重變形的身軀得到140度的矯正量，讓他可以抬頭挺胸回家。

在2014年，陳英和首次見到患有「極重度先天性膝反曲」罕見病例陳小姐，查閱中西醫學文獻，僅有2例的手術病案報告，加上續發性的踝關節馬蹄足變形。陳英和表示，這是高難度的手術，經過詳細評估，決定為她打造完整治療計畫。

陳英和以創新方式結合「閉鎖式切骨矯正」和「開放式切骨矯正」的手術，在雙側膝部各得到高達160度矯正量，成功矯正關節畸形，不但改善外觀，同時她的身高也由術前的93公分進步到術後的128公分，讓陳小姐終於能「腳踏實地」的生活。

陳英和也在陳小姐復健時，挑選仿高跟鞋當作復健鞋，讓她順利學習站立與行走，陳英和一路陪伴視病猶親，讓陳小姐深受感動，都稱呼他為「院長爸爸」。

獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」殊榮，陳英和謙虛地表示，自己的初衷是「以病人為本」，能在這裡心無旁騖的投注一生，一本初衷發揮所長，是最值得感恩的事，也感謝醫界對於慈濟醫療的肯定。

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（前排左）視病猶親，讓患者陳小姐深受感動，都稱呼他為「...
花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（前排左）視病猶親，讓患者陳小姐深受感動，都稱呼他為「院長爸爸」。圖／花蓮慈濟醫院提供
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陳英和親自穿著「氣動式踝護具」示範行走、上下樓梯，模擬陳小姐術後雙腿打直的走路方...
陳英和親自穿著「氣動式踝護具」示範行走、上下樓梯，模擬陳小姐術後雙腿打直的走路方式。圖／花蓮慈濟醫院提供
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花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和，自願來到醫療資源貧脊的花蓮，守護花東民眾的健康。圖／...
花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和，自願來到醫療資源貧脊的花蓮，守護花東民眾的健康。圖／花蓮慈濟醫院提供
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手術慈濟醫師

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