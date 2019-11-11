助罕見病患重新站起來 陳英和獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和是慈濟首位外科醫師，他在脊椎手術及人工關節手術的成就，成功讓罕見的極重度先天性膝反曲，身體呈「L」型的患者重新站起來，更直接測試復健護具，幫病患學習行走，視病猶親的他，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」殊榮。

66歲的陳英和自1991年施行第一例僵直性脊椎炎駝背矯正手術，技術獨步全球，更被收錄在美國《骨科新知》第八版，並撰寫成為2009年美國教科書《小兒脊椎手術》僵直性脊椎炎的手術治療章節，團隊經驗成為全世界的治療指引。

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畢業於台灣大學醫學系的陳英和，在台大醫院擔任住院總醫師時，得知花蓮慈濟醫院啟業，便自願到後山從醫，陳英和認為，同樣的努力若放在醫療資源缺乏的花蓮，是0到1的效果，選擇留在東部「讓更多的病人因為我的努力，而得到完善的醫療照顧」。

陳英和遇過最嚴重的病例是2013年來自廈門市的楊先生，他的身體駝背變形超過200度，臉部緊貼著膝蓋，歷經5次的矯正手術，嚴重變形的身軀得到140度的矯正量，讓他可以抬頭挺胸回家。

在2014年，陳英和首次見到患有「極重度先天性膝反曲」罕見病例陳小姐，查閱中西醫學文獻，僅有2例的手術病案報告，加上續發性的踝關節馬蹄足變形。陳英和表示，這是高難度的手術，經過詳細評估，決定為她打造完整治療計畫。

陳英和以創新方式結合「閉鎖式切骨矯正」和「開放式切骨矯正」的手術，在雙側膝部各得到高達160度矯正量，成功矯正關節畸形，不但改善外觀，同時她的身高也由術前的93公分進步到術後的128公分，讓陳小姐終於能「腳踏實地」的生活。

陳英和也在陳小姐復健時，挑選仿高跟鞋當作復健鞋，讓她順利學習站立與行走，陳英和一路陪伴視病猶親，讓陳小姐深受感動，都稱呼他為「院長爸爸」。