農業智慧大應用 區塊鏈查產銷履歷

2019-11-11 14:57 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



運用數據分析，結合區塊鏈App，提供透明的農產產銷履歷可保障食安！科技部於11日邀請清大學者黃能富為上百位農產界人士，描繪未來農業生產朝向省時、省力、省工的「農業科技新元素」。黃能富說，無人機與自動化技術的運用可增加農產品質，AI物聯網則可提供農產溯源與產銷平衡。

科技結合農場管理

清華大學電機資訊學院院長黃能富以《基於人工智慧物聯網之農業區塊鏈服務平台》為題演講，介紹農業數據分析與清大開發的「智慧農業區塊鏈服務交易平台」。他解釋，遍佈大型農場各區塊的「環境感知傳感器」可搜集土壤溫濕度、空氣溫室度、光照度等環境資訊，並透過「土壤電導度」分析施肥狀況等。

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目前已有20多所大學引進此數據分析的概念，讓學生去嘗試各項應用，如開發農場管理App等。黃能富提到，台灣農業數據分析的最後一塊拼圖是「以AI晶片測量土地微量元素（氮磷鉀等）」。

黃能富分享他在大型農場落地的實務經驗。身為全台最大單一火龍果園的屏東地王火龍果農場，因農地極大而引進「LPWAN微型震動感應器基地台」技術，管理農場的疏花、授粉、施肥、採果（路線追蹤、工作效率）各階段，成功在大型農場上落實精準農業。計算火龍果產量方面，則利用空拍機取得空拍照後，交給AI辨識技術展開計算。

產銷履歷App

針對「從產地到餐桌的區塊鏈食物溯源機制」，黃能富以食材皆選用台灣有機農產的蔬食餐廳「天菜豐巢」為例。發展出一套「區塊鏈產銷服務App」，讓消費者可查看農產品的所有農場資訊（環境溫度等）、種植技術、物流車輛資訊、檢驗報告等。甚至可詳細查看「運送中的儲藏溫度」，若車輛溫度不合格，可申請退貨。

其中的農產資訊即是利用農場中的微型感應器技術，運輸物流車輛則是利用冷鏈物流GPS路線與溫濕度紀錄等技術達成。

黃能富說明，此App目前採以太幣即時交易（也可結合台幣或其他虛擬貨幣），農產「從產地送至餐廳」後，送貨員在餐廳掃QR碼後即代表交貨，最後啟動「智能合約」計算出該趟運費，完成即時交易。

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