消基會抽檢蒸氣掛燙機 竟揪出假用標檢局標識
2019-11-11 13:52
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
蒸氣掛燙機近來熱夯，消基會日前針對市售「蒸氣掛燙機」主動進行查核，隨機購買10件樣品進行檢測，檢測結果發現有2件樣品的「品質項目」不符合規定。另外，也有1件蒸氣掛燙機樣品的「中文標示」不符合規定。
消基會指出，「構造」不符合規定的樣品是「尚朋堂的蒸汽掛燙機」，其加熱器無接地裝置，其絕緣處理不符合標準要求。而「勳風直立式全能瞬噴蒸氣掛燙機」則在「電磁干擾」檢測部分不符合規定，有可能對周邊電子設備造成干擾。
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此外，「Midea蒸氣掛燙機」則是標示查核不符合規定。消基會表示，目前蒸氣掛燙機非屬標準檢驗局公告應施檢驗商品範圍，但該產品卻於商品本體貼附商品檢驗標識。
標檢局表示，此次「品質項目」不符合的商品將依「消費者保護法」相關規定通知銷售者辦理下架，並請製造商或進口商進行回收改善。屆期不改正者，將依據該法第58條處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
另，「中文標示」查核不符合規定者，也已通知業者限期移除商品檢驗標識，若逾期未移除，將依「刑法」第255條虛偽標記罪移送法辦。
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