台灣建築獎揭曉 基隆東岸廣場、富藝旅並列首獎
2019-11-11 12:34
聯合報 記者陳宛茜
／台北即時報導
2019台灣建築獎今天公布結果。基隆東岸廣場、富藝旅獲首獎；衛武營、台大次震宇宙館、壯圍沙丘得佳作。
主辦單位建築師雜誌指出，決選會議於9日完成實勘後舉行，評審委員一致認為本次入圍作品均具相當水準，但因作品性質、規模、複雜度等差異甚大，所以會議前評審們先討論本屆給獎的共同價值，包括節能、公共利益、環境影響力、啟發性、創造性、建築師整合能力等。基隆東岸廣場、富藝旅得到同樣票數獲得今年首獎；衛武營、台大次震宇宙館、壯圍沙丘則以些微票數之差獲佳作獎。
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評審團指出，「基隆東岸廣場」是位於基隆東岸碼頭一棟長期作為停車使用的地下四層、地上一層老舊建築改造案，原計畫僅採簡單拉皮進行改造。但禾磊建築認為此案居基隆市區核心位置，以較高品質改善後將可大幅提升基隆市區環境品質，因此說服基隆市政府投入更多經費，增建大量公共空間。評審認為本案從「都市」或「建築」角度都有極大貢獻，讓原本沒落景象，以「化腐朽為神奇」翻轉成為人流來往的商業與休憩空間。
「富藝旅」原為合庫宿舍，由富邦集團取得，利用整合周邊基地都更期間，改造成為旅店經營。評審王俊雄指出，本案外觀保留完整，內部又回到「居住」的狀況；建築內部的美感來自於周遭環境，臨棟窗戶借景隔壁棟斑駁牆面如一幅潑墨畫，是其巧妙處。評審張清華指出，本案可給都更開發商一些啟示，將等待都更的建築物封圍起來，並非唯一途徑。
至於佳作獎「衛武營國家藝術文化中心」，評審蔡元良認為本案基地為超大尺度音樂廳，音樂場域將四個廳集合一起，功能性和空間安排均佳，共同分享大廳是很有效的安排。本案的技術要求非常多，能整合完成這樣成果實屬難得，尤其肯定劇院及音樂廳之音響性能及後場之動線安排等。
2019台灣建築獎將於12月14日上午10點在南港展覽館403會議室舉辦「2019台灣建築獎論壇」，讓評審與建築獎得主展開對話，並於下午2時舉辦之「第48屆建築師節慶祝大會」中頒獎。
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