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照護早產兒別慌 線上居家手冊助他健康成長

2019-11-11 12:33聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

每年11月17日為世界早產兒日，國健署表示，今年宣導主題為「Born too Soon: Providing the right care, at the right time, in the right place」（早產兒在對的時間及地點，提供對的照護），期望各國對於早產議題的重視。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，新生兒只要未滿37周出生，即是早產兒；當寶寶出生周數越少及出生體重越低，越容易發生併發症，甚至有死亡風險。產婦從孕期前就應加以預防外，並建議在20歲至35歲間為適齡生育最為理想。國健署除補助產婦產前檢查等服務外，也編製「早產兒居家照顧手冊」，助早產兒健康成長。

陳麗娟說，早產常見原因包括多胎妊娠、母親子宮或子宮頸問題、或有高血壓等慢性疾病；抽菸、飲酒及藥物使用等也是危險因子。有準備懷孕的婦女，孕前、孕期應避免或戒除上述危險因子，注意營養狀況，維持理想體重。

適齡生育也是重點。陳麗娟說，現在晚婚夫妻多，但理想生育年齡為20至35歲，超過35歲懷孕即為高齡產婦。據醫學研究統計，高齡產婦其不孕、早產、流產、妊娠糖尿病等疾病合併症可能性都增加；且年紀越大，胎兒染色體異常的發生率越高。同時，太年輕懷孕、特別是未滿20歲的小媽媽，出現出生體重過輕、早產的風險皆會增加。

陳麗娟表示，為提升孕期健康，國健署目前補助每位產婦10次產前檢查、2次產前衛教指導服務、1次超音波檢查、1次乙型鏈球菌篩檢外，若家長對照護早產寶寶不熟悉，擔心追不上同齡足月兒的發展，可參考國健署集結新生兒科醫師、護理師、衛教及傳播領域專家編製的「早產兒居家照顧手冊」電子版(https://reurl.cc/W4Nake)觀看，內容涵蓋早產兒ㄧ般生活照護、健康照護及特殊問題照護等。

國健署表示，當寶寶出生週數越少及出生體重越低，越容易發生併發症，國健署除補助產婦...
國健署表示，當寶寶出生週數越少及出生體重越低，越容易發生併發症，國健署除補助產婦產前檢查等服務外，也編製「早產兒居家照顧手冊」，盼助早產兒健康成長。 本報資料照片
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早產國健署生育

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