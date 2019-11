照護早產兒別慌 線上居家手冊助他健康成長

2019-11-11 聯合報 記者簡浩正/台北即時報導



每年11月17日為世界早產兒日,國健署表示,今年宣導主題為「Born too Soon: Providing the right care, at the right time, in the right place」(早產兒在對的時間及地點,提供對的照護),期望各國對於早產議題的重視。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示,新生兒只要未滿37周出生,即是早產兒;當寶寶出生周數越少及出生體重越低,越容易發生併發症,甚至有死亡風險。產婦從孕期前就應加以預防外,並建議在20歲至35歲間為適齡生育最為理想。國健署除補助產婦產前檢查等服務外,也編製「早產兒居家照顧手冊」,助早產兒健康成長。

陳麗娟說,早產常見原因包括多胎妊娠、母親子宮或子宮頸問題、或有高血壓等慢性疾病;抽菸、飲酒及藥物使用等也是危險因子。有準備懷孕的婦女,孕前、孕期應避免或戒除上述危險因子,注意營養狀況,維持理想體重。

適齡生育也是重點。陳麗娟說,現在晚婚夫妻多,但理想生育年齡為20至35歲,超過35歲懷孕即為高齡產婦。據醫學研究統計,高齡產婦其不孕、早產、流產、妊娠糖尿病等疾病合併症可能性都增加;且年紀越大,胎兒染色體異常的發生率越高。同時,太年輕懷孕、特別是未滿20歲的小媽媽,出現出生體重過輕、早產的風險皆會增加。