雙11「你不是最慘」 林試所提名植物界最佳光棍獎

2019-11-11 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



今天是雙11光棍節，農委會林試所官方臉書小編幽默發文，命運本來就是不公平，但單身的人絕對不是最慘的，因為有的植物特性先天就沒有「瓣」（伴的諧音），借時事介紹植物特性與知識，圖美文幽默，網友大喊「太有才」。

林務所官網上推廣各種植物特性，用幽默的筆法讓國人認識植物。今天是雙11節，林試所推出「2019最佳光棍獎」入圍，讓網友一片叫好。

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首先入圍的是昆欄樹，昆欄樹無瓣花，只能靠著雄、雌蕊招蜂引蝶，因此「命中註定沒有瓣」；青楓，則是身邊的異性「性無能」，主要是因為青楓為單性花，每朵花中仍保有完整的雄、雌蕊構造，只是其中一個性別退化失去功能。

另外入圍的有串鼻龍，「就是和人『合不來』」，主要是因為串鼻龍是毛茛科，花被、雄蕊及心皮都離生（沒有合生），保有維管束植物較原始的特徵。

此外，申跋，被評為是「頂天立地的『光棍』」，主要是因為申跋的花序先端具有光滑、棍棒狀的附屬物，據研究具有加熱功能，能促使花序散發氣味吸引昆蟲。

林試所一系列用植物比喻光棍，網友一片拍手叫好，評為「圖文美、知識滿分、太棒了」、「活潑可愛的敘述啊！不愛上植物都難」、「超有創意啊」、「這好應景喔」。