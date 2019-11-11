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診所醫師進駐偏鄉 接生1人獎勵1萬元

2019-11-11 12:41中央社 台北11日電

衛福部為鼓勵診所醫師進駐偏鄉，擬祭出獎勵政策，未來診所醫師每接生1名寶寶，可望另...
衛福部為鼓勵診所醫師進駐偏鄉，擬祭出獎勵政策，未來診所醫師每接生1名寶寶，可望另外獲得新台幣1萬元補助金。圖／ingimage
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近年偏鄉、離島地區無醫師接生寶寶的新聞時有所聞，衛福部為鼓勵診所醫師進駐偏鄉，擬祭出獎勵政策，未來診所醫師每接生1名寶寶，可望另外獲得新台幣1萬元補助金。

根據衛生福利部統計，去年國內平均每萬人口醫師數為29.3人，整體醫療資源看似充足，卻有分布不均問題，偏鄉居民「同卡不同命」的議題引發各階關注。

衛福部中央健康保險署醫務管理組長李純馥今天表示，為了鼓勵診所醫師進駐偏鄉照顧產婦及新生兒、提高偏鄉生育率，西醫基層在健保總額會議中提出建議，盼替偏鄉醫師爭取獎勵金。

李純馥說，根據目前規定，1名醫師要照顧的人數超過1萬2000人就屬於偏鄉，考量近年不少鄉鎮傳出沒有醫師接生的問題，因此正規劃相關試辦計畫，未來偏鄉診所醫師每接生1名寶寶，除了可請領健保原有的醫療費用外，另再補助1萬元獎勵金。

初步規劃適用地區包括宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、台東縣、金門縣、連江縣等縣市的偏鄉地區，去年相關地區共有6536名寶寶出生。

李純馥指出，這計畫原訂爭取1億元預算，後來經協商調降至5000萬元，因此相關補助地區、金額仍有待進一步協商，細節將在11月底的會議中拍板，盼提升偏鄉產婦的醫療照護可近性，同時鼓勵診所醫師留在偏鄉照顧居民。

偏鄉醫師接生

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